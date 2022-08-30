Bakan Varank: İnsansız hava araçlarında dünyada bir numarayız

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İşte Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları:



Katılımcı sayısı 100 bini geçti. Kesin rakamı bir iki saat sonra alacağız. Biz 2018'de İstanbul'da yaktığımız teknoloji ateşini Anadolu'ya yaymak istiyorduk. Teknofest'i bir şehirle sınırlandırmadık. Karadeniz başta olmak üzere illere götürdük. Cip tasarım yarışmasını Rize'de gerçekleştirdik. Zafer Bayramı coşkusunu Teknofest coşkusuyla birleştirdik. cumartesi günü Cumhurbaşkanımızı ziyaret edecek ve ödülleri verecek. Türkiye'nin en büyük teknoloji firmaları burada. Havacılık şovları var, birazdan konserler başlayacak. İlkler var. Baykar firması Türkiye'nin caydırıcılığı ve gücünü artıracak. Kızılelma'nın birebir prototipini burada sergilemeye başladı.