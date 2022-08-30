Bayraktar Kızılelma ilk kez CNN TÜRK'te görücüye çıktı! Haluk Bayraktar'dan önemli açıklamalar

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BAYKAR Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar, CNN TÜRK canlı yayınında Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'ün sorularını yanıtladı. İnsansız Savaş Uçağı Bayraktar Kızılelma ilk kez Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST'te görücüye çıktı. Haluk Bayraktar, "Kızılelma havada 5-6 saat kalabiliyor. Toplam kalkış ağırlığı 6 ton civarında. Maliyeti yüksek olmayacak, daha düşük maliyetle çok daha fazla üretebileceğiz. Kızılelma'da hedefimiz 2023'ün ilk çeyreğinde bu uçağı uçurmak" dedi.

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İşte BAYKAR Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın CNN TÜRK canlı yayında yaptığı açıklamalar...

Biz ilk defa Akıncı'yı 2019 yılında TEKNOFEST'te sergilemiştik. 4 farklı ülkeye de ihracatı gerçekleşmiş bir sistem. Artık bu teknolojinin son noktası, geleceği, insansız savaş uçağı. Bu bizim geleceğe yönelik yatırımımız. Burada gördüğünüz uçak ses hızına yakın hızlarda uçabiliyor. Çok yüksek irtifaya çıkabiliyor. Kızılelma'da hedefimiz 2023'ün en geç ilk çeyreğinde bu uçağı uçurmak.

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(İnsansız savaş uçağımız F-16'nın yerini alabilir mi?) Kesinlikle. Ülkemizi, milletimizi güçlü kılacak teknolojiler bizim geliştirdiğimiz teknolojiler. AKINCI şu an taşıdığı yük kapasitesiyle F-16'nın yükünü alabilecek kapasitede. Bizim ülkemizi güçlü kılacak sistemler bizim kendi geliştirdiğimiz bu sistemler. Benim inancım bu tarz sistemler, kendi insanımızın geliştirdiği sistemler ülkemizi ileriye taşıyacak.

"HAVADA 5-6 SAAT KALABİLİYOR"

Kızılelma havada 5-6 saat kalabiliyor. Toplam kalkış ağırlığı 6 ton civarında. Maliyeti yüksek olmayacak, daha düşük maliyetle çok daha fazla üretebileceğiz. Kızılelma'nın böylesine önemli misyonu var. Ülkemiz savaş uçağı anlamında da buna kavuşmuş olacak. İnşallah kısa bir süre içinde uçuşu gerçekleşecek.

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"RADAR GÖRÜNMEZLİĞİ KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPILIYOR"

Radar görünmezliği konusunda Kızılelma'da çalışmalar yapılıyor. Radar görünmezliği önemli bir özellik. Milli olarak geliştirilen seyir füzeleri var. Onlar bizi görmeden, biz onları milli seyir füzeleriyle etkisiz hale getirecek imkana sahip olacağız. Bu uçan prototip, bu uçak uçuş yapacak. Bundan sonra seri imalata başlayacağız. En geç 2 yıl içinde seri imalarının başlamasını bekliyoruz.

Ukrayna'da Ukrayna'nın güvenliğine katkı sunuyor ve oranın halkı da bunu sahipleniyor. Ukrayna halkının Bayraktar TB2'ye sahip çıkmasından gurur duyuyoruz.

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"DÜNYADA HENÜZ BÖYLE BİR KONSEPT YOK"

Savaş uçakları için 5-6 saat çok iyi bir süre. Hem Kızılelma hem de Bayraktar TB3 Türkiye'de geliştirilen gemimize iniş yapabilecek. Dünyada henüz böyle bir konsept yok. Hem gemide hem uçakta olabilecek sistemler gerçekleştiriliyor. Dünyanın en büyük teknoloji organizasyonu Samsun'da bugün başlamış oldu.

Buradan elde edilen tecrübeler bunların sivil alanda da insanların hayatını kolaylaştırıcı ürünlerle devam edecek.

İŞTE KIZILELMA’NIN ÖZELLİKLERİ

Üstün teknolojik özelliklere sahip olan Kızılelma geleceğin muharebe konseptine yön verecek. Baykar tarafından geliştirilen Kızılelma geleceğin teknolojiyle hizmete sunulacak.

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KISA PİSTLİ GEMİLERDEN KALKIP İNEBİLECEK

Havada agresif manevralar yapıp düşük radar kesitiyle güvenlik güçlerine büyük fayda sağlayacak olan Kızılelma, kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş gerçekleştirebilecek.

Görev esnasında taşıyacağı mühimmatlarla belirlenen hedeflere taarruzda bulunacak.

DÜŞÜK GÖRÜNÜRLÜK, YÜKSEK MANEVRA KABİLİYETİ

Kızılelma’nın özelliklerine baktığımızda 500 Nm görev yarı çapı, 35.000 feet operasyonel irtifa, 5 saat havada kalış süresi, 6 ton maksimum kalkış ağırlığı, 0.6 mach seyir hızı, 1500 kilogram faydalı yük kapasitesi bulunuyor.

Gelişmiş özellikleri arasında da otomatik iniş ve kalkış, düşük görünürlük, yüksek manevra kabiliyeti, görüş hattı ve görüş hattı ötesi haberleşme, kısa pistli uçak gemilerinden kalkış ve iniş kabiliyeti, AESA radar ile yüksek durumsal farkındalık bulunuyor.