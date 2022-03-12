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Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: MİUS - İnsansız Savaş Uçağı: Bayraktar Kızılelma geliyor!

#Selçuk Bayraktar#Bayraktar Kızılelma#İnsansız Savaş Uçağı
Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: MİUS - İnsansız Savaş Uçağı: Bayraktar Kızılelma geliyor

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Bayraktar "Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi. MİUS - İnsansız Savaş Uçağı: Bayraktar KIZILELMA. Yolda geliyor, takipte kalın" ifadelerini kullandı.

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Türkiye'nin savunma sanayinde yerli ve milli adımlar atmasında öncü olan Baykar, yeni insansız hava aracını tanıttı. Baykar Teknoloji Lideri (CTO) Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'ya ait görüntüleri Twitter'dan yayımladı.

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Bayraktar "Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi. MİUS - İnsansız Savaş Uçağı: Bayraktar KIZILELMA. Yolda geliyor, takipte kalın" açıklamasında bulundu.

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İRTİFA REKORU DA GELMİŞTİ

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI projesi kapsamında Baykar tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA’nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) B modeli geçtiğimiz hafta gökyüzü ile buluşmuştu. Bayraktar AKINCI TİHA’nın 2 X 750 HP olmak üzere toplam 1500 HP’ye sahip olan B modeli devam eden test uçuşlarında milli havacılık tarihimizin irtifa rekorunu kırmayı başardı.

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40.170 FEET’E ÇIKTI

Çorlu’da test uçuşlarına devam eden Bayraktar AKINCI B, farklı irtifalarda gerçekleştirdiği testlerin ardından 40.170 feet yüksekliğe çıktı. Bayraktar AKINCI B, böylece yerli ve milli bir hava aracının çıktığı en yüksek irtifaya ulaşmış oldu.

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Sosyal medyadan paylaşım yapan Selçuk Bayraktar, "AKINCI 40. 100 ft'te! AKINCI B kendisine ait olan irtifa rekorunu az önce kırdı. Milli ve özgün tasarım bir hava aracıyla çıkılmış en yüksek irtifaya çıktı. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun." notunu düşmüştü. 

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#Selçuk Bayraktar#Bayraktar Kızılelma#İnsansız Savaş Uçağı

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