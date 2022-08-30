Samsun'da TEKNOFEST rüzgarı! Selçuk Bayraktar: Ambargo sopası sallayanlar asla kazanamayacaklar

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TEKNOFEST Karadeniz büyük coşkuyla başladı. Bu yıl Samsun'da gerçekleşen TEKNOFEST'e büyük ilgi var. Akın akın gelen ziyaretçiler en son teknoloji ve geleceğin teknolojilerle buluşuyor.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar açılışta önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, habis fikirli kişilere karşı birlikte mücadele edilmesi gerektiğini, ambargo uygulayanlara yönelik de "Ambargo sopası sallayanlar biz yolumuzdan dönmedikçe asla kazanamayacaklar" dedi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

İşte zihinlerde başlayan devrim budur. Öğrenilmiş çaresizliğe, yıkıcılığa baş kaldırı budur. Bu kadarı da yetmez. Gün daha fazla mücadele günüdür. 2023-2024-2025-2053 ve hatta 2071'de TEKNOFEST'leri yapmaya devam etmeliyiz. 600 binleri aşan yarışmacı sayımız milyonları geçmeli. Yarışmalardaki fidanlar büyümeli kök salıp meyve vermeli.

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2005'teki hissiyatımın bir benzerini T3 Vakfı ekibimizle TEKNOFEST için ilk ke yola çıktığımızda yaşadım. 2018'de şantiye halindeki İstanbul Havalimanı'na jüri olarak katılmıştım. Orada bulunan SSB Başkanımız ve bugün paydaşlarımız olan bazı kurumlarımızın yöneticilerine TEKNOFEST'i anlattığımızda çok heyecanlandılar. Daha da önemlisi aklımızda hep şu soru vardı: Acaba milletimiz TEKNOFEST'e teveccüh gösterecek mi,? İnsanlarımız akın akın TEKNOFEST'e geldi.

TEKNOFEST'in ilk sabahı on binlerce gencin akın akın gelmesiyle alan rüyalar alemindekine benzer bir şenlik alanına dönüştü, hayallerimiz gerçek olmuştu. Yaptığımız bu işin aynen 2005'te olduğu gibi önünün açık olduğunu hissettim.

Bilimde, kültürde, sanatta, teknolojide inovasyon ve yenilik getiremiyorsanız, durduğunuz yerde sayıyorsanız menzile varmanız asla mümkün değil.

Bu habis fikirli kişilere karşı birlikte mücadele edeceğiz. Ambargo sopası sallayanlar biz yolumuzdan dönmedikçe asla kazanamayacaklar.

Durmadan, yılmadan, asla pes etmeden tam bağımsız ve müreffeh Türkiye için azimle yürüyeceğiz. Bu kutlu hedefe giden yolda kaybetmek yok. Güneş yüzlü çocukların aydınlığı balçıkla sıvanamaz. Tüm insanların onur ve barış içinde yaşadığı bir Kızılelma.