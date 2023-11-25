Bakan Tekin'in 24 Kasım mektubu öğretmenleri duygulandırdı: 'Özel, önemli ve kıymetli hissettik'

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öğretmenler Günü’nde öğretmenlerin cep telefonlarına “Saygıdeğer Öğretmenim” diyerek başlayan bir mektup gönderdi. Halen görevde olanların yanı sıra emekli öğretmenlere de giden “kişiye özel” mektupta, her öğretmenin meslekteki çalışma yılı, kaç okulda, kaç şehirde çalıştığı gibi bilgiler yer aldı.

Bakan Tekin, mesleğinin ilk 3 yılında olan öğretmenlere, "Şimdiden pek çok öğrencinin hayatına dokundunuz. Sizinle aynı yolda yürümekten kıvanç duyuyorum." ifadelerini kullandı.

"BİLGİ TOHUMLARI FİDAN OLDU"

Tekin, 4 yıldan fazla süredir öğretmenlik yapan, mezunlar veren meslektaşlarına "Ektiğiniz bilgi tohumları bugün ışığınızla serpildi, fidan oldu. Mezun ettiğiniz öğrencilerin gururunu, yeni başlangıçların umudunu yüreğinizde taşıdığınızı biliyorum." diye seslendi.

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"BİR ÖMÜR HASRETTİNİZ"

Tekin, emekli öğretmenlere yazdığı mektupta da şunları kaydetti: Siz, bir toplumun eğitimi, kalkınması için sabırla, anlayışla, özveriyle, vefayla, kendi ruhunuzun ağırlığını zaman zaman hiçe sayarak bir ömür hasrettiniz. Ne yapsak emeklerinizi ödeyemeyiz.

Cep telefonlarına gelen mesaj ile Bakan Tekin’in mektubunu okuyan öğretmenler duygu dolu anlar yaşadı. İlkokul Öğretmeni Seda Tuğçe Dar, mesajı görünce çok mutlu olduğunu belirterek “Verdiğimiz emeğin karşılık buluyor olması çok kıymetli. Desteklenmiş hissettim. Çok şaşırdım. Benim adıma gelmiş olması, meslekte kaçıncı yılımda olduğuma kadar yazıyor olması, çocukların hayatına ne kadar dokunduğumuzu anlatıyor olması çok çok mutlu etti bizleri. Günümüze mana kattı.” dedi.

“EN BÜYÜK HAYALİMDİ”

Öğrencilere idol olmanın çok büyük bir sorumluluk olduğuna işaret eden Dar, “Öğretmen olmak benim en büyük hayalimdi. İlhamım, sınıf öğretmenimdi. Seher Öğretmenimin bize dokunduğu gibi ben de onun sayesinde herkese dokunuyorum.” diye konuştu.

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İlkokul Öğretmeni Züleyha Kalkan, mesajı açtığında ayrı bir şaşkınlık yaşadığını anlatarak “Çünkü bana özel hazırlanmıştı. Okumaya başladığımda daha da heyecanlandım. İki tane şehir değiştirdiğimi, beş okulda çalıştığımı, çalışmalarım sonucunda yetiştirdiğim nesillerin ne kadar önemli olduğunu bana hitaben yazılan mesajda okumak beni ayrıca duygulandırdı. Biz öğretmenler, mesleğimizin değerini yetiştirdiğimiz çocuklarla anlıyoruz. Sayın bakanımızın bize böyle bir mesaj yazması bizleri onurlandırdı. Çünkü öğretmenlik mesleğinin tadı maneviyattan geliyor.” dedi.

"BİR KERE DAHA DOĞMUŞ GİBİ"

Öğretmen olmanın tarif edilemez bir duygu olduğunu ifade eden Kalkan, “25 yıllık öğretmenlik hayatımda her eğittiğim, her öğrettiğim çocukta bir kere daha doğmuş gibi hissediyorum.” diye konuştu.

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"SIRA DIŞI HEYECAN"

Biyoloji Öğretmeni Fatih Yıldız, sıra dışı bir mesaj aldığını kaydederek “Her zamanki gibi klasik bir mesaj zannettim. Mesajı açtığımda orada ismimi görmüş olmam, kaç yıl görev yaptığımı, kaç okul değiştirdiğimin bilgisini orada görmüş olmak kendimi özel hissettirdi. Bu sıra dışılık bende heyecan yarattı. Bu vesileyle sayın bakanımızın da öğretmenler gününü kutluyorum.” dedi.

Öğretmenlik yaparken ülkeye ve geleceğe de faydalı olduğunu söyleyen Yıldız, “Çocuklar, gençler geleceğimize ışın tutan ve bizlerin gelecekte devleti yönetmek adına görev vereceğimiz şahsiyetler. Biz onları bilgiyle donatmalıyız ama onları vicdanlı ve ahlaklı bir şekilde yetiştirmek de çok kıymetli.” diye konuştu.

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“ÖNEMLİ HİSSETTİM”

İlkokul Öğretmeni Metin İsli, mesajı aldığında kendisini önemli ve kıymetli hissettiğini vurgulayarak “Bu mesleği tercih etme konusunda bir kez daha doğru bir karar verdiğimi hissettim. Meslekte 21’nci yılım. Çocuklara dokunabilmek, karşılıksız sevgiyi hissedebilmek ve her gün adım ilerlediklerini görmek çok keyifli.” dedi.

“ÇOK ONURLANDIM”

Edebiyat Öğretmeni Meral Ünlü Yavuz da çok duygulandığının, çok onurlandığının altını çizerek “Öğretmenlik mesleğini severek ve gönülden yapıyorum. Her öğretmenler gününde de bunu hissediyorum. Öğrencilerimin hayatına dokunabilmiş olmak, onlarla geçirdiğimiz vakitlerin ne kadar kaliteli ve verimli geçtiğini hissetmek çok güzel.” diye konuştu.