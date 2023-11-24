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Milli Eğitim Bakanı Tekin'den çalışan ve emekli olmuş tüm öğretmenlere mektup

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#MEB#Yusuf Tekin#24 Kasım Öğretmenler Günü
Milli Eğitim Bakanı Tekinden çalışan ve emekli olmuş tüm öğretmenlere mektup
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2023 11:47

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çalışan ve emekli olmuş tüm öğretmenlere mektup gönderdi.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere ve emekli öğretmenlere şükranlarını cep telefonlarına birer mektup göndererek ifade etti.

Tekin, meslekte henüz ilk 3 yılı içerisinde çalışan öğretmenlere, "Şimdiden pek çok öğrencinin hayatına dokundunuz. Sizinle aynı yolda yürümekten kıvanç duyuyorum" dedi. 4 yıldan fazla süredir çalışan öğretmenlere, "Ektiğiniz bilgi tohumları bugün ışığınızla serpildi, fidan oldu. Mezun ettiğiniz öğrencilerin gururunu, yeni başlangıçların umudunu yüreğinizde taşıdığınızı biliyorum" diye hitap etti.

Tekin, emekli öğretmenlere gönderilen mektupta ise "Siz, bir toplumun eğitimi, kalkınması için sabırla, anlayışla, özveriyle, vefayla, kendi ruhunuzun ağırlığını zaman zaman hiçe sayarak bir ömür hasrettiniz. Ne yapsak emeklerinizi ödeyemeyiz" ifadelerini kullandı.

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Bakan Tekin, mektubun devamında, "Meslek hayatınız boyunca dokunduğunuz hayatlara bahşettiğiniz ilhamın ışıltısı, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılından gelecek yüzyıllara dolacak ve çoğalarak aksetmeye devam edecektir. Şahsım ve ülkem size minnettardır" dedi. 

 

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#MEB#Yusuf Tekin#24 Kasım Öğretmenler Günü

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