×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Tekin’den müfredat değişikliği açıklaması: Derslerde sadeleşme olacak

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Tekin#MEB#Müfredat
Bakan Tekin’den müfredat değişikliği açıklaması: Derslerde sadeleşme olacak
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2023 11:59

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredat değişikliğininim önümüzdeki ay kamuoyuyla paylaşılacağını belirterek, tüm sınıfları kapsayacak şekilde bir müfredat değişikliği için çalışıyoruz. Müfredatı hafifleteceğiz. Derslerde sadeleşme olacak. Çocuklarımıza gereksiz bilgi yüklemesi yapmayacağız. Ortaokulda neredeyse lisans düzeyinde okutulan konular mevcut” dedi. Öğretmen atamalarına da değinen Bakan Tekin, “Mümkün olduğu kadar fazla sayıda atama yaparak öğretmen adaylarını eğitim ailemize katmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Beştepe’deki Kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Tekin, Şunları söyledi:

ÖĞRETMEN ATAMALARINDAN MÜLAKAT

“Milli Eğitim Teşkilat Kanunu'nu düzenleyen kanun hükmünde kararnameye göre; öğretmen alımlarında sözlü sınav uygulaması getirildi. 2016'da kurulan sisteme göre KPSS'de belli puan barajını geçen adayların 3 katı aday sözlü sınava çağrılıyor. Dolayısıyla şu anda öğretmen alımlarında sözlü sınavın olması yasal bir zorunluluktur. Kanunda da herhangi bir değişiklik olmadığına göre mülakat sistemi zaten devam ediyor.

ANTALYA’DAKİ ÖĞRETMENİN GÖZALTINA ALINMASI

Öğretmenin bu davranışını nasıl tasvip edebiliriz. Bu gibi sorunlar yaşandığında ve ilgili birimlerin haberi olduğunda gereğini yaparlar. Bize çocuklar emanet, ona göre davranmalıyız.

Haberin Devamı

ÖĞRETMEN ATAMALARI

Konu Meclis’te. Mümkün olduğu kadar fazla sayıda atama yaparak öğretmen adaylarını eğitim ailemize katmak istiyoruz. Ama takdir edersiniz ki, atamalar tek başımıza alacağımız bir kararla olmuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığımızla birlikte bütçe olanakları çerçevesinde, ihtiyaç duyduğumuz alanlarda ve sayıda öğretmen ataması yapmayı planlıyoruz.

Gözden KaçmasınTürkiye’den Gazze’ye gemi hastanesi... Bakan Koca: Gemimiz hazır, izin bekliyoruzTürkiye’den Gazze’ye gemi hastanesi... Bakan Koca: Gemimiz hazır, izin bekliyoruzHaberi görüntüle

MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ

Şu an gündemimizin önemli bir başlığını oluşturan bir konuyu sizinle paylaşabilirim. Muhtemelen Aralık ayında müfredatta yapacağımız değişikliği kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Çünkü uzun süredir müfredat değişikliği konusu üzerinde çalışıyoruz. Bugün de bu konuda ilgili arkadaşlarımızla bir toplantı yaptık. Aralık ayı içerisinde konuyu kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Tüm sınıfları kapsayacak şekilde bir müfredat değişikliği için çalışıyoruz. Söz konusu değişiklikle çocuklarımıza gereksiz, düzeylerinin üstünde bir bilgi yüklemesi yapmayacağız. Derslerin tamamında sadeleşme olacak. Müfredat ağır olduğu için bu ağırlığı şimdi biraz hafifleteceğiz.

YENİ DERSLER EKLENEBİLİR, MEVCUT DERLER ÇIKARTILABİLİR

İlkokul, ortaokul, lisede tekrar eden konular mevcut. Öncelikle bunları sadeleştirmek veya çıkartmak üzerine çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. İkinci bir husus ise; bazı konular da var ki pedagojik usullerle anlatılmıyor. Yani lisede anlatılan konu ya da ilkokulda anlatılan konu birbirini tamamlamıyor. Bu bir sarmaldır. Hep söylüyoruz, müfredat hem çok ağır hem de çok fazla konu olduğundan öğretmenlerimiz konuları yetiştiremediklerinden yakınıyorlar. Doğal olarak saha ziyaretlerimizde, öğretmen odası buluşmalarımızda konuları yetiştirmek için haftalık ders saatlerinin yetmediğini belirtiyorlar. Bunu hemen hemen tüm branş öğretmenleri için söylemek mümkün. Dolayısıyla herkese fazla ders saati verince bu sefer haftalık ders saati 60’ı buluyor.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınBakan açıkladı: Evleneceklere 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli krediBakan açıkladı: Evleneceklere 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli krediHaberi görüntüle

Her dersi ilgili konunun uzmanları çalışıyor. Bu çalışmalar tamamlandığında her ders için oluşturulan komisyondaki alan uzmanları gerekli değerlendirmelerde bulunacak ve bu değerlendirmeler sonucunda da değişikliğe gidilecek. Ortaokulda neredeyse lisans düzeyinde okutulan konular mevcut. Yeni ders de eklenebilir, aynı zamanda mevcut derslerden de çıkartmalar olabilir. “

Gözden KaçmasınÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki: İstanbulun konut dönüşümünü hızlandıracağızÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki: İstanbul'un konut dönüşümünü hızlandıracağızHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Bakan Tekin#MEB#Müfredat

BAKMADAN GEÇME!