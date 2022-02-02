Bakan Soylu'ya KADES telefonu: Gece 04.30'da telefonum çaldı...

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İşte İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar...

21. yüzyılın pek çok güvenlik meselesi birden çok doğru cevabı olan bir soru gibidir ve doğru cevap E-) Hepsi seçeneğidir. Ben arkadaşlarıma söylüyorum; eğer alışkanlıklarımızla bu meselelere bakarsak rutinden ayrılma kabiliyetimiz azalır.

40 yıldır mücadele ettiğimiz bölücü terörde bugün bir kazanım elde edildiyse, uyuşturucu mücadelede de çıtayı yükselttiğimiz, sınır güvenlik duvarları ile örgüte katılımı en düşük seviyeye çektiğimiz içindir. Attığımız adımları tartışmaya açık hale getirmediğimiz içindir. Hep birlikte büyük bir mücadeleyi taşıdığımız içindir. Terörle mücadelede hukuk insanlarımızdan, mühendislerimize kadar, organize sanayi bölgesindeki işyeri sahiplerine kadar, bütün vatandaşımıza kadar herkesin katkısı vardır.

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Sayın Bakanlarımızla ilk kez buluşuyor değiliz, daha 15-20 gün önce yine birlikteydik. Pek çok meselede zaman zaman ilgili başka bakanlıklarımızla da, bu toplumun pek çok bileşenini hep beraber bir araya getirmeye, buradan bir sinerji oluşturmaya, üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirme anlayışını ortaya koyuyoruz.

2017 yılında 941 ölüm vardı uyuşturucuya bağlı, bugün şu anda 190... Dönem dönem şu tip eleştiriler oluyor: Biz getiriyoruz, hakimler-savcılar serbest bırakıyor. Herkes görevini yerine getirecek. Dosyamızı en iyi anlamda oluşturacağız sonra yargıya getireceğiz. Kıymetli arkadaşlarım bu iş el birliğiyle olur. Meselenizi iyi takip etmekle birlikte olur. Yeni bir şey daha oluşturduk: Suç araştırması yapıyoruz. Karşı karşıya kaldığımız suçların nasıl olduğu, bu mesele nasıl görülüyor, nasıl ortaya koyuluyor? İlgili ilden gece yarısı onu üniversite hastanesine getirene kadar bütün arkadaşlarımız seferber oldu.

"BTK İLE ÇALIŞTIĞIMIZ BİR UYGULAMA VAR"

İnşallah bu yıl bir güzel haber daha var. BTK ile telefon üzerinden dolandırıcılık üzerinden çalıştığımız bir uygulama var. Mart ayının başından itibaren bir karar alacak.

Aile içi ve kadına şiddet konusunda gerçekten önemli adımlar atıldı. Buradaki en önemli adımımız da 6284 sayılı 'Ailenin korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi' kanunu olmuştur. Bununla birlikte kolluk birimlerine hem sorumluluklar hem de bir takım yetkiler sağlanmıştır.

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75 maddelik bir eylem planı ortaya konuldu. Okullarda eğitimin ara verilmesiyle ilgili eksiklerimiz olmuştu, o da telafi ediliyor. Bakanlık olarak bize ait 14 maddenin tamamını yerine getirdik. Önemli yeni tedbirlerimizi hayata geçirdik.

"GECE 04.30'DA TELEFONUM ÇALDI"

KADES ile 112 entegrasyonunu bu yıl bir üst seviyeye çıkarıyoruz. Bu yıl sonu hedefimiz 5 milyona ulaşabilmektir. Sadece bize intikal eden değil, intikal edip de ben şikayetçi değilim diyenleri de takip ediyoruz. Bunu bir insanlık meselesi olarak görüyoruz. Bir gece saat 04.30'da telefonum çaldı. 'Bakanım sen misin? Başıma bir bela geldi' dedi. 'KADES'i denemek istedim, polis kapımdan ayrılmıyor' dedi. Netice itibariyle ben arkadaşlara dedim ki, işin içine ben de katılıyorum. Aradım, eğer bir şey yoksa rahat bırakın dedim. Arkadaşlarımızın bu hassasiyetini takdir ediyoruz.

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Meselenin her yönüyle ilgileniyoruz, her aracı kullanmaya çalışıyoruz. Sürekli yeni çözümler üretmeye çalışıyoruz. Sonuç almak için de büyük bir gayret gösteriyoruz. Bizim inancımız, atamız, örfümüz, anne babamızın bize öğrettiği budur. Bizi ayakta tutan aile yapımızdır. Bizi ayakta tutan büyüklerimize hürmet etmektir. Batı ile aramızdaki fark son 3 yılda belli oldu, onlar yaşlılarını ölüme terk ettiler. Bizi bu coğrafyada ayakta tutacak ailedir ve aile değerleridir.

Arkadaşlarımız 160 bin tehlikeye müdahale ettiler. 2017'de kadın cinayeti sayısı 353'tü. Bu sürekli azaldı, nüfus artsa da 353 seviyesinin altında kaldı. Biz rakamlarımız açısından da, kamuoyuna doğru bilgiler vermek açısından da doğru veri üzerinden, hedeflerimizi doğru bilgi üzerinden yönetmeliyiz anlayışındayız.

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Güven masaları oluşturduk, kadın polis ve jandarma görevlendirdik, aylarca eğittik. Gelen insanların nasıl karşılanacağı, nasıl adım adım takip edileceği konusunda... Ne kadar daha adım atılması gerekirse o kadar adım atılacaktır. Samimi her gayrete, istişareye de kapımız açıktır.

Haberleri verirken kullanılan dil çok önemli. Burada ben de sorumluyum, bu haberi veren basın mensubu da sorumlu. Her birimiz çok dikkatli ve meseleyi tedavi edici bir dil kullanmalıyız. Failin kendini haklı gösterdiği, hatta asıl mağdur kendisiymiş gibi açıklama yaptığı görüntüleri vermek doğru değildir. Çünkü bu görüntülerin tetiklediği insanlar var. Basın mensuplarından ricamız, o haberleri yapabilirler, bu farkındalığı sakın elden bırakmasınlar. Kaş yaparken göz çıkarmasınlar. Mahkemede 'Pişmanım, beni affedin, bir daha yapmayacağım' derken hallerini göstermenizi sizlerden istirham ediyoruz.

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ASAYİŞ MÜDÜRLERİNE ÇAĞRI: OLAYLARIN UFAĞI YOKTUR

Bu yılı inşallah sonuç itibariyle çok önemli, bir sonuca ulaşabiliyoruz gibi bir yıl olarak görmenizi istiyorum. Erkek yılı ilan ettik bu yılı. İnşallah büyük bir tarama bu konuda gerçekleştireceğiz. Asayiş müdürlerimize şunu söylemek istiyorum; hep beraber bu badirelerle mücadele ettik. Birçok olayla karşı karşıya kaldık. Olayların ufağı yoktur, en ufak meseleye dahi müdahil olmak, meseleyi ufak halinde çözmek zorundasınız. Burada çok tecrübeli arkadaşlarımız var. Darbeler de gördünüz, Gezi de gördünüz, 17-25 de gördünüz. Devletinize, milletimize en yüksek hizmetkarlığı yapabilmek. Yapmanız gereken budur. Siz her şeyi gördünüz ama 130 bine yakın yeni giren arkadaşlarımız var. O kardeşlerimizi de eğitmek sizin sorumluluğunuzdur. Biz insanla ilgilenmeliyiz, yanınızda beraber çalıştığınız arkadaşların moralleriyle, en önemlisi sizden beklediğim ağabeyleri olarak onların her meselesiyle ilgilenmeniz.