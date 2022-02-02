Son dakika... Bakan Akar'dan 'Kış Kartalı Harekatı' açıklaması: Arananlar listesindeki çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

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Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarını hava harekâtıyla vurdu.

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile “Kış Kartalı Harekâtı”nı Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Merkezinde takip etti. Bakan Akar gecenin geç saatlerinde geldiği Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhında Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz tarafından karşılandı.

Komuta Kademesi ile Harekât Merkezi'ne inen Bakan Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral İsmail Güneykaya’dan harekâta ilişkin brifing aldı.

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"HAREKATI BAŞARIYLA TAMAMLADIK"

Uçakların terör örgütüne ait hedefleri imha etmesinin ardından personele hitap eden Bakan Akar, “Kış Kartalı Harekâtı’nı başarıyla tamamladık” dedi.

“Bizim maksadımız 84 milyon vatandaşımızın ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak” diyen Bakan Akar, şunları söyledi:

“Bu kapsamda Irak ve Suriye’nin kuzeyinde teröristlere ait hedeflere yönelik gerçekleştirilen harekât hassas şekilde planlandı ve başarılı bir şekilde icra edildi. Tüm faaliyetlerimizde olduğu gibi bu harekâtta da hem planlamada hem icrada masum insanlara, çevreye zarar vermemek için gerekli her türlü tedbiri aldık ve buna uygun olarak harekâtı icra ettik. Teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, depo, teröristlerin sözde eğitim merkezleri, sözde karargâhları hedef alındı. Sadece ve sadece teröristler ve teröristlere ait yapılar hedef alındı. Teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı. Teröristler bir kez daha Türk Silahlı Kuvvetleri'nin nefesini enselerinde hissettiler. Terör örgütünde çöküş hızlandı. Sözde elebaşları bunları anladı, temennimiz alttakilerin de bu çöküşü görmeleri ve adalete teslim olmalarıdır.”

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"ARANANLAR LİSTESİNDEKİ HER RENKTEN ÇOK SAYIDA TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Bakan Akar, “Kış Kartalı Harekâtı’nda çok sayıda terörist etkisiz hâle getirildi. Sonuçları yakından takip ediyoruz. Önümüzdeki saatlerde, günlerde harekâta ilişkin kesin sonuçları istihbarat kanallarından ve diğer kaynaklardan alacağız” diye konuştu

Bakan Akar, bu harekâtla arananlar listesindeki her renkten çok sayıda teröristin etkisiz hâle getirildiğini belirterek “Diğer unsurlarımızla birlikte özellikle Hava Kuvvetlerimizin Kartalları kendilerine verilen görevleri büyük başarıyla yerine getirdiler. Sizlerle gurur duyuyoruz. Sizleri kutluyoruz. Başarılarınızın daim olmasını temenni ediyoruz” ifadesini kullandı.

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Terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bir kez daha vurgulayan Bakan Akar, “40 yıldan beri ülkemizin, milletimizin başına musallat olan terör belasından ülkemizi, milletimizi kurtaracağız. Bu konuda azimli, kararlıyız ve buna da muktediriz.” dedi.

Harekât Merkezinde kalarak gelişmeleri yakından takip eden Akar ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi gecenin geç saatlerinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı'ndan ayrıldı.

"BU HAREKAT BAŞLANGIÇ HAREKATI OLARAK ALGILANMALI"

'Kış Kartalı Harekatı'nı CNN Türk canlı yayınında değerlendiren güvenlik uzmanı Coşkun Bağbuğ, "Biz bu bölgeye harekat yapılması gerektiğini hep ifade ettik. Uzun zamandır planlanan bir harekattı bu. Hem Mahmur, hem Sincar bizim siyaseten de dillendirdiğimiz yerler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincar için 'ikinci Kandil' benzetmesi yapmıştı. ABD, Kandil'i çökertip Sincar'ı hareketlendiririm diyordu. Bu bizim bildiğimiz bir şeydi" dedi.

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Başbuğ, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu bölgeler terörün kümelendiği bölgeye dönüştü. Bu harekat, önümüzdeki harekatların önünü açacak bir harekat. Bu harekat ilk değil. Kandil'in artık günleri sayılı, Sincar'a doğru bir hareket içinde. Türkiye bunun farkında. Bunun son harekat olduğu düşünülmesin. Başlangıç harekatı olarak algılanmalı.

"TÜRKİYE'YE KARŞI ABD-İRAN İŞ BİRLİĞİ Mİ?"

Haşdi Şabi'nin arkasında İran, YPG'nin arkasında ABD var. Türkiye'ye karşı ABD-İran işbirliği mi var? Ben öyle olduğunu düşünüyorum. İki düşman ülke Türkiye konusunda bir araya gelebiliyor."