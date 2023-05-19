Bakan Soylu: Ortalığın karışması için Lavrion'dan talimat verildi

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TGRT Haber'de Seçim gündemini yorumlayan Soylu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Her sandık yeni bir seçimdir. Bu seçim Türkiye'ye ne dedi, dünyaya ne dedi? Bu seçimin iki sonucu var; biri cumhurbaşkanlığı, diğeri parlamento. Cumhur İttifakı 323 sandalye aldı ve özellikle seçimden önce Millet İttifakı'nın bir araya gelme sebebi olan parlamenter sisteme dönme arzusunu millet reddetti. Ortaya konulan yönetim tarzını benimsiyorum dedi ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devam etmesine karar verdi millet. En önemli dayanaklarından bir tanesinde Millet İttifakı yoksun kaldı.

49,52 oy ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, ve ondan 2 milyon 500 bin oyla Kılıçdaroğlu. Orada da millet netice ortaya koydu. 275 bin daha oy verselerdi Cumhurbaşkanı Erdoğan seçilecekti ama ikinci tura götürdü millet. Türkiye katılımıyla beraber dünyanın seçime en çok katılım sağlayan ülkesi yoktu. Demek ki Türk halkının seçime katılma konusunda endişesi söz konusu değil. Kendi iradesini ortaya koyabildi. Dünyadaki demokrasiyi kendisine rehber edinen ülkelerden çok daha büyük olgunlukla süreci yönetti Türkiye.

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‘HDP’YE OY VEREN BU SEÇİMDE KILIÇDAROĞLU’NA VERDİ’

Millet 'Ben parlamenter sistemi kabul etmiyorum' demişse cumhurbaşkanlığı seçiminde de dedi ki; 'Kuzey Irak'ta Mehmetçiği çekmek istiyorsunuz, LGBT'yi öneriyorsunuz. 15 Temmuz'un faiilerini Türkiye'nin başına getirmek istiyorsunuz. Koruculuğu kaldıracaksınız. Bunu doğru bulmuyorum' dedi.



HDP’ye oy veren bu seçimde Kılıçdaroğlu’na verdi. FETÖ’nün devlete geri gelme anlayışını milletimiz reddetti. CHP Kandille yakınlaşmasının faturasını gördü. CHP ve bileşenleri türbe ziyaretinden vazgeçti.

Murat Karayılan ne dediyse Kılıçdaroğlu aynısını dedi. Belediye başkanları seçim gecesi Türkiye’yi yanılttılar. Seçimin sonuçları belli, sayılıyor. Islak imzalı tutanakların hepsi belli.

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Her sandıkta CHP’nin de elemanları vardı. Bu topraklarda 1833’ten beri seçim var. Seçim demokrasi şenliğine döndü.

İlk veriler kırsaldan gelir. Kırsalda AK Parti öndedir, sonra da şehirlerden veriler eklenir. Özür dilemesi lazım. Toplumun önüne çıkan yalan bilgiyi vermek. İki belediye başkanı sorumsuz bir şekilde çıktılar. Lavrion’dan talimat verildi böyle bir hadisede devreye girilmesi, terör örgütlerinin Türkiye’de karmaşıklığı sağlayabilmesi için ortaya saçılması.

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'LAVRİON'DAN TALİMAT VERİLDİ'

Çok net bir şey söyleyeyim, istihbaratımız var. O gece Yunanistan'daki PKK kampı Lavrion'dan talimat verildi. Böyle bir hadisede devreye girilmesi ve teröristlerin Türkiye'de bu karmaşıklığı sağlayabilmesi için ortaya dökülmesi talimatı var. O gece ortalığın karıştırılması için talimat verildi. Ama Türkiye o gece çok net bir tablo ortaya koydu, seçimleri demokrasi şenliğine dönüştürdü. AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanırsa ortalık karıştırılacak şekildeki dayanakların alt zemini hazırlanmaya çalışıldı. Bir seçimi, milletin iradesini tehdit etmek bu. Sandığa giden her seçmen demokrasi şenliğine dönüştürdü.

Anladığımız kadarıyla Kılıçdaroğlu, yeni bir ocak teşkilatı kuracak ve başına da Canan Kaftancıoğlu'nu geçirecek.

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‘OY VE ÖTESİ DERNEĞİ SANDIK GÖREVLİLERİNİ TEHDİT ETTİ’



Bütün ıslak imzalar var. Her partinin temsilcisi huzurunda sayılıyor. YSK’ya bu bilgileri siyasi partilere online olarak veriliyor, ıslak imza ile karşılaştırabilmek için. Maddi hata olabilir, karşılaştırabilirsiniz diye. Sandıkta oy ve ötesi derneği bir anarşizm uyguladı. Sandık başkanlarını tehdit etti. Bütün tespitler var. Oy ve Ötesi derneği kim tarafından fonlanıyor?



Şimdi Murat Karayılan konuşuyor, AB dergileri konuşuyor, Biden konuşuyor, bu müdahale değil de nedir.



Oy ve Ötesi’ne İsveç Konsolosluğu üzerinden 1 milyon 346 bin yardım edilmiş, Belçika 53 bin euro yardımda bulunmuş. Oy ve Ötesi Derneği’ne Avrupa’dan yardım geldi.

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ABD bu işleri atlama taşı üzerinden yapar. Oy ve Ötesi’nde ABD konsolosluğu da var. İnsan Hakları Derneği, ABD’den ve İsveç’ten yardımlar gelmiş. 1 mlyon 146 bin euro. Yine Yurttaşlık Derneği bu da seçim platformuna üye hem İsveç’ten hem diğer yerlerden yardım gelmiş. Tespitlerimiz devam ediyor. Muhalif yayınlara AB ülkelerinden yardım geldi.



‘FETÖ VE CHP OPERASYONUDUR’



Kılıçdaroğlu’nun üzerinde FETÖ, Kandil, ABD forması var. Üçünü üst üste giymiş savunuculuğunu yapıyor. Muharrem İnce’ye operasyonu kim yaptı. Antidemokratik bir girişim. Hani etik yasası, hani ahlak, bunlardan bahsediyorsunuz. Bu bir FETÖ taktiğidir. Bu tam bir Amerikan taktiğidir. FETÖ ve CHP operasyonudur.

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‘CHP VE BİLEŞENLERİ SEÇİME ŞAİBE KOYMAK İSTİYOR’



CHP ve bileşenleri kendilerine yönelik şaibe ortaya koymaya çalışıyorlar, ispat edilmeli. Biz yenilmedik de şöyle oldu, bunu ispat etmeliler. O iki belediye başkanı çıkıp özür dilemeli. İmamoğlu ve Yavaş milletimizden özür dilemeli. ‘Biz yanlış yaptık, biz milletimizden özür diliyorum.’ demeli. Onlar özür dilemiyorsa ben onlardan sorumlu birisi olarak özür diliyorum.

SEÇİMDE İKİNCİ TUR

Cumhurbaşkanımızın ipi göğüsleyeceğini düşünüyorum. Farkın daha da açılacağını düşünüyorum. Seçim sandıkta kazanılır. Seçim konusunda rehavete düşmemek gerektiğinin altını çizmek istiyorum.

SİNAN OĞAN YORUMU

Her oy bir milli irade tecellisidir. Herkes kendi beğendiğine oy verir. Bunun üzerinde yorum yapmam doğru olmaz. Bize oy veren vermeyen herkesin oyuna talibiz. AK Parti'yle görüşüp görüşmeyeceğini bilmiyorum. Yorum yapmıyorum. Özellikle bu konularda değerlendirme yapmayı doğru bulmam.

Kılıçdaroğlu milliyetçi söyleme yönelmesinin sebebi şu. Kılıçdaroğlu çok girdiği ve yıkandığı PKK havuzundan bir fayda görmedi. PKK havuzunda çok yüzdü ama fayda görmedi. Şimdi nasıl kurtulacağının telaşı içinde ama bundan kurtulamaz çünkü iç içeler.

Seçimin en önemli sonuçlarından biri şu; HDP'nin yöneticileri PKK'nın tekelinde. Kandil tavır ortaya koymadan HDP adım atamaz. PKK'nın siyasi kanadıdır. Siz bunlarla ilişki içine girmişsiniz ve sonuç ne? HDP ne almış? Yüzde 13,5'la zirve yaptığı oyun hep altına düştü sonraki seçimlerde. 8,5 oya kadar gelmiş.