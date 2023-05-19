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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yurt dışındaki vatandaşlara çağrı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Secim2023#Twitter
Cumhurbaşkanı Erdoğandan yurt dışındaki vatandaşlara çağrı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2023 09:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yurt dışındaki vatandaşlara seslenerek, "Sizlerden, bulunduğunuz ülkelerdeki seçim tarihlerini yakından takip ederek, demokratik hakkınızı muhakkak kullanmanızı rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Yurt dışında yaşayan sevgili vatandaşlarım, Rekor bir katılımla sandıkları patlattığınız seçimlerin ilk turunu başarıyla tamamladık.

Tüm zorluklara rağmen vatandaşlık görevinizi en güzel şekilde yerine getirdiniz. Şahsıma ve Cumhur İttifakı’na büyük bir teveccüh gösterdiniz.

"TÜRK DEMOKRASİSİNİN GÜCÜNE GÜÇ KATTINIZ"

Terör örgütü mensuplarının yıldırma, üzerinizde baskı kurma, iradenizi gasbetme girişimlerine boyun eğmediniz. Türk demokrasisinin gücüne güç kattınız, millet olarak hepimizin göğsünü kabarttınız.

Her biriniz adınızı şimdiden siyaset tarihimize altın harflerle yazdırdınız. Sergilediğiniz bu dik, demokratik ve dirayetli duruş için sizlere en kalbî şükranlarımı sunuyorum.

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"DEMOKRATİK HAKKINIZI MUHAKKAK KULLANMANIZI RİCA EDİYORUM"

Şimdi önümüzde Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu var. Yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi yarın (20 Mayıs Cumartesi) başlıyor.

Sizlerden, bulunduğunuz ülkelerdeki seçim tarihlerini yakından takip ederek, demokratik hakkınızı muhakkak kullanmanızı rica ediyorum.

Milletimizin yurt dışındaki siz temsilcilerinden iradenize bir kez daha güçlü bir şekilde sahip çıkmanızı bekliyorum.

İnşallah bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkacağımıza yürekten inanıyorum.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Secim2023#Twitter

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