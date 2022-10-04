Bakan Özer: Yıl sonunda 1 milyon gencimizi mesleki eğitim merkezleriyle buluşturmayı hedefliyoruz

Haberin Devamı

MÜSİAD Genel Merkez’nde, MÜSİAD Planlama, Eğitim ve Kültür Komisyonu'nun koordinasyonunda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı’nın katılımıyla ‘Mesleki Eğitim ve İstihdam Çalıştayı düzenlendi.

Çalıştayda çeşitli açıklamalarda bulunan Bakan Özer, “Türkiye, son bir yılda mesleki eğitimde toparlanma ve ayağa kalkma sürecine girdi. 28 Şubat sürecinin katsayı uygulamasının getirdiği problemleri üzerinden attığı gibi katsayı uygulamasından önceki mesleki eğitimden çok daha güçlü şekilde meslek liselerinde hem de mesleki eğitim merkezlerindeki açılımlarıyla Türkiye’de iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağını sağlama noktasında çok önemli noktaya taşınmıştır” diye konuştu.

“İŞ ADAMLARIYLA EL ELE VERİP MESLEKİ EĞİTİMİN KRİTİKLİĞİNİ GÖSTERECEĞİZ”

Haberin Devamı

Mesleki eğitimi güçlendirilmesi ve istihdamla bağının arttırılmasını odağına koyan Mesleki Eğitim ve İstihdam başlıklı çalıştaya ev sahipliği yapıldığını belirten Özer, “Öncelikle Genel Başkanımıza ardından bu sürece katkı verecek olan; bilim insanlarına, uzmanlarına, sektör temsilcilerine çok teşekkür ediyorum. Türkiye’nin iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağını sağlama noktasında çok önemli noktaya gelmesinde tüm sektörlerin çok önemli katkıları var. MÜSİAD'ın da burada ayrı bir yeri var. MÜSİAD ile özellikle; değerler, eğitim anlamında mesleki eğitimin, ahilik kültürüyle eşleşmesi ve geçmesi anlamında çok yürüttüğümüz önemli projeler var. İnşallah artık ülkemizde, iş adamlarımız ile el ele vererek mesleki eğitimle ilgili çok daha yeni sorunları değil, yepyeni başarı hikayelerini ortaya çıkartacağız. Mesleki eğitimin ülkenin geleceği açısından çok kritik bir eğitim türü olduğunu tüm ebeveynlere, ailelere göstermiş olacağız” açıklamasını yaptı.





“FEN LİSESİNİ KAZANANLAR, MESLEKİ TEKNİK LİSESİNİ TERCİH ETMEYE BAŞLADI”

Bakan Özer şunları söyledi:

Haberin Devamı

“Meslek liselerinde eğitim üyelerimiz tüm alanlarda en güçlü temsilcileriyle 4-5 alanı kapsayacak şekilde güçlü iş birlikleri kurduk. Etkileri ise şunlar oldu; akademik olarak başarılı öğrenciler Meslek Lisesi'ne döndü. İlk kez ASELSAN Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Teknopark İstanbul Mesleki Teknik, Konya Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Mesleki Teknik Anadolu Liseleri’ni kurduk. En son kurduğumuz Demirören Medya Mesleki Teknik yüzde 1’lik veya yüzde 1’e yakın dilimlerde başarı dilimlerinden öğrenci almaya başladı. Yani Ankara Fen Lisesi'ne gidecek puanı olan öğrenci Ankara Fen Lisesi'ne gitmedi. Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ni tercih etti. Bu aslında bir kırılmaya işaret ediyordu. Yani siz güçlü altyapısı olan ve istihdam garantisi olan meslek liseleri inşa ederseniz, sektörle birlikte alıcısı vardı.”

Haberin Devamı

“MESLEKİ EĞİTİM İLE İŞ DÜNYASI ARASINDAKİ KÖPRÜ”

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı da “MÜSİAD Eğitim ve Kültür Komisyonu tarafından hazırlanan Mesleki Eğitim ve İstihdam Çalıştayımızı bugün başlatmış olduk. Sayın Milli Eğitim Bakanımızın teşrifleriyle 6 farklı oturumda yapacağımız bu çalıştay, mesleki eğitimle iş dünyası arasında büyük bir köprü vazifesi görecek. Bu konuda Bakanımızın çok önemli bir deneyimi, çok önemli bir tecrübesi var. Mesleki Teknik ve Anadolu liselerine yaptığı katkılar. Ayrıca mesleki eğitim merkezlerinin geçen yıl kanunla düzenlenen yeni yasa değişikliğinden sonra artan istihdam sayıları, biz iş dünyasını çok mutlu etti. İstihdam sayılarında mesleki eğitime giden öğrenci sayılarında neredeyse 7-8 kat artış oldu. Bu da Türk iş dünyası olarak aranan nitelikli eleman konusundaki çok büyük bir açığı kapatacaktır” ifadelerini kullandı.