Bakan Özer pide yaptı

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Milli Eğitim Bakanı ve Ordu milletvekili adayı Prof. Dr. Mahmut Özer, Çatalpınar'daki temaslarının ardından AK Parti Kabataş İlçe Başkanlığını ziyaret etti. İlçe başkanlığı binasının balkonundan vatandaşlara hitap eden Özer, daha sonra Aybastı ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışına katıldı. Açılış öncesi konuşan Bakan Özer, Bu seçimi sadece Türkiye izlemiyor. Bu seçimi dünya izliyor. Türkiye sıradan bir ülke değil. Sadece bölgesinde değil, dünyada aktör olan ve her geçen gün daha da aktör olma potansiyeli yükselen bir ülke. En önemlisi Türkiye, mazlumların sesi olan bir ülke. Tüm dünyanın mazlumları Türkiye'ye bakıyor şu anda. Onun için istikametten ayrılmadan, yoldan ayrılmadan, Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar cumhurbaşkanı yaparak Cumhur İttifakı ile birlikte inşallah yolumuzdan yürümeye devam edeceğiz diye konuştu.



Özer, daha sonra beraberindeki heyetle seçim koordinasyon merkezinin açılış kurdelesini kesti. Bakan Özer, esnaf ziyaretleri kapsamında bir fırına girerek, hazırlanan pide hamurlarının üzerine susam atarak fırına verdi. Bakan Özer, daha sonra Aybastı Belediyesini ziyaret ederek, ilçeye yapılacak olan TOKİ konutlarının ihalesinin 4 Mayısta yapılacağının müjdesini verdi.