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Bakan Özer: Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının üretim gelirini 2 milyar TL'ye yükselttik

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#Mahmut Özer#Mesleki Eğitim#Üretim
Bakan Özer: Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının üretim gelirini 2 milyar TLye yükselttik
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2023 19:15

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki ve teknik eğitim kurumlarının döner sermaye kapsamındaki üretim gelirlerinin 2 milyar TL'ye yükseltildiğini açıkladı.

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Bakan Özer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Mesleki, teknik eğitim hamlelerimizle döner sermaye kapsamındaki üretim gelirlerini 2 milyar TL'ye yükselttik. Gelirden, öğrenci ve öğretmenlerimiz 300 milyon TL pay aldı. 2023 yılında 3,5 milyar TL üretim kapasitesine ulaşmak hedefiyle ülke ekonomisine katkı vermeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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#Mahmut Özer#Mesleki Eğitim#Üretim

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