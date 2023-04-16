Bakan Özer: Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının üretim gelirini 2 milyar TL'ye yükselttik

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Bakan Özer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Mesleki, teknik eğitim hamlelerimizle döner sermaye kapsamındaki üretim gelirlerini 2 milyar TL'ye yükselttik. Gelirden, öğrenci ve öğretmenlerimiz 300 milyon TL pay aldı. 2023 yılında 3,5 milyar TL üretim kapasitesine ulaşmak hedefiyle ülke ekonomisine katkı vermeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.