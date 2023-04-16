Bakan Özer: Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının üretim gelirini 2 milyar TL'ye yükselttik

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Bakan Özer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Mesleki, teknik eğitim hamlelerimizle döner sermaye kapsamındaki üretim gelirlerini 2 milyar TL'ye yükselttik. Gelirden, öğrenci ve öğretmenlerimiz 300 milyon TL pay aldı. 2023 yılında 3,5 milyar TL üretim kapasitesine ulaşmak hedefiyle ülke ekonomisine katkı vermeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Mesleki teknik eğitim hamlelerimizle döner sermaye kapsamındaki üretim gelirlerini 2 milyar TL’ye yükselttik. Gelirden öğrenci ve öğretmenlerimiz 300 milyon TL pay aldı.— Mahmut Özer (@prof_mahmutozer) April 16, 2023
2023 yılında 3.5 milyar TL üretim kapasitesine ulaşmak hedefiyle ülke ekonomisine katkı vermeyi sürdüreceğiz. pic.twitter.com/55sKUqPaWo