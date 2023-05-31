Bakan Özer: Kimsenin gençlerimizi 'Z kuşağı' şu, bu kuşağı olarak nitelemeye hakkı yok

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Kandilli Kız Lisesi'nde Prof. Dr. Nabi Avcı Kütüphanesi'nin açılışına katıldı. Törene, okulda açılan kütüphaneye ismi verilen eski bakan Prof. Dr. Nabi Avcı da eşlik etti. Saygı duruşu ve Beşiktaş İstanbul Üniversitesi Itri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin korosuyla birlikte okunan İstiklal Marşı'yla başlayan törende, Özer ve Avcı da konuşma gerçekleştirdi.

TÜRKİYE'DEKİ OKULLARDAKİ KİTAP SAYISI 28 MİLYONDU 118 MİLYON 40 BİN OLMUŞ

Konuşmasında Nabi Avcı'ya minnet ve teşekkürlerini de ifade eden Bakan Özer, “Kütüphaneler çok kıymetli, gerçekten Bakanlık olarak belki de geriye baktığımız zaman yapmış olduğumuz güzel şeylerden bir tanesi de tüm okullara kütüphane yapmaktı. Yani kısa süre içerisinde 16 bin 361 tane kütüphane yaptık. Üç aylık kısa süre içerisinde. Artık şeyi unutturmayalım, 2022'nin sonunda bitirdik ve kütüphanesi olmayan okul eğitim sistemimizde kalmadı. Sadece onu yapmadık, aynı zamanda okullarımızdaki kitap sayısını da, dijital içerik sayısını da ciddi bir şekilde arttırdık. Yani o projeye başladığımız zaman Türkiye'deki okullardaki kitap sayısı 28 milyondu, şu anda gelirken bakan yardımcımız, son rakamı söyledi 118 milyon 40 bin olmuş. Yani eskiden gençlerimizin çocuklarımızın erişemediği kitaplar artık okullarında hazır onları bekliyor. Onların okunmasını bekliyor" dedi.

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“TAM TERSİNE ONU DİYENLER DEİST OLDU"

Özer, “Bir de özellikle belli kesimler tarafından işte gençlerimizle ilgili o kullanılan ifadeleri de bu vesileyle bir reddini yapmış olalım. Ya çocuklarımız işte muhafız değerlerden koptu, deist oldu, şu oldu, bu oldu, şeklinde gençlerimizle ilgili çok fazla şikayet var. Tam tersine onu diyenler deist oldu. Benim gözlemlediğim. Gençlerimizle ilgili Allah'a şükür hiçbir şey yok. Gençlerimiz, devletini, milletini bu kültür bu coğrafyanın Ebul Hasan Harakan-i hazretlerini, Hazreti Mevlana'nın Şeyh Şaban-ı Veli'nin Hacı Bektaş-ı Veli'nin Hacı Bayram-ı Veli'nin o gönül erlerinin mayaladığı gönül coğrafyasının kültür ikliminde yetişiyorlar. Kim ne derse desin. Gerçekten o değerleri kendilerine yaşayan örnekler üzerinden içselleştirip davranış pratiği olarak da ortaya koyuyorlar. Onun için kimsenin bu gençlerimizi böyle devletini milletini de önceliklerini öncelemeyen insan grubu olarak işte Z kuşağı şu kuşağı bu kuşağı olarak nitelemeye hakkı yok yani. Hakkı olmadığını da yakın zamanlarda gördük zaten" dedi.

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ÖĞRENCİLERİMİZLE GÜZEL TOPLANTILAR SOHBETLER GERÇEKLEŞTİRİRİZ

Nabi Avcı ise, “Sayın bakanımız buradan sonra son Bakanlar Kurulu Toplantısı için Ankara'ya geçecek. Onun için uzatmak istemiyorum. Onu geciktirmek istemiyorum. Ama şu kadarını söyleyeyim, eksik bıraktıklarımızı zaten vazifemiz gereği burada yapacağımız toplantılarla tamamlıyoruz inşallah. Çünkü Sayın Bakanımız böyle bir müjde verirken dedi ki, “Ama bir şartımız var. Orada ayda bir öğrencilerimizle buluşup onlarla kitap üzerine, kültür üzerine sohbetler yapmanızı bekliyoruz. Ben de büyük bir memnuniyetle bu vazifeyi o günden itibaren aldık, bekliyordum zaten. Bir an önce bekliyorum derken açılışı yapalım da sohbetlerimize de başlayalım diye. Gerçi önümüzde yaz tatili başlıyor ama, İnşallah önümüzdeki dönemde Allah sağlık ömür verirse öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle güzel toplantılar, sohbetler, buluşmalar gerçekleştiririz" ifadelerini kullandı.

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Konuşmaların sonrasında kurdele kesimi ve toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Özer ve Avcı birlikte açılışı gerçekleştirilen kütüphaneyi gezdi. Avcı ve Özer daha sonra okuldan ayrıldı.