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Bakan Özer Genel Kurul'da gelen eleştirilere yanıt verdi: Bakanlık olayın vuku bulduğu anda soruşturmayı açmış

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#Mahmut Özer#TBMM#Bütçe
Bakan Özer Genel Kurulda gelen eleştirilere yanıt verdi: Bakanlık olayın vuku bulduğu anda soruşturmayı açmış
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2022 21:06

TBMM Genel Kurulu'nda 2023 bütçe görüşmeleri devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçelerinin görüşüldüğü kurulda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de konuşma yaptı. Bakan Özer muhalefetin Bursa’daki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin Alevi cemaatine karşı aşağılayıcı yaklaşımın Bakanlık tarafından hiçbir işlev yapmadığına ilişkin eleştirilere "Milli Eğitim Bakanlığı olayın vuku bulduğu anda soruşturmayı açmıştır" diyerek yanıt verdi.

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2023 yılı bütçe görüşmeleri TBMM'de devam ediyor. Son olarak Milli Eğitim Bakanlığı adına söz alan Bakan Mahmut Özer, muhalefetin Bursa’daki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin Alevi cemaatine karşı aşağılayıcı yaklaşımında Milli Eğitim Bakanlığı'nın hiçbir işlev yapmadığına ilişkin eleştirilere, “Milli Eğitim Bakanlığı olayın vuku bulduğu anda soruşturmayı açmış ve 657 sayılı Memurlar Kanunu 125. Maddesi d1 kapsamında görevin yerine getirilmesinde din, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç ayrımı yapmak kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak fiilinin karşılığı olan en üst ceza kademenin ilerleme cezası vermiştir. Ayrıca, söz konusu öğretmen hakkında da başsavcılık tarafından işlem devam etmektedir” diyerek yanıt verdi. 

Konya’daki okul müdürü ve yöneticileri için hiçbir işlem yapılmadığı iddiasına ilişkin ise Özer, “Milli Eğitim Bakanlığı soruşturmayı açmıştır. Adı geçen şahıs tutuklanmıştır” şeklinde konuştu.

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#Mahmut Özer#TBMM#Bütçe

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