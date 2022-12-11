Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulunuyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'daki Ömer Halisdemir Spor Salonu'nda düzenlenen Gençlik Buluşması'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Milli mücadelenin şehri Samsun'da bugün çok farklı güzel bir gün geçiriyoruz. Aldığım resmi rakamla 85 bini aşkın bir katılım. Sadece meydanda olanlar. Tabii yollar boyunca Samsunlu kardeşlerimizin ilgi alakası bizi farklı bir duyguya soktuğunu söyleyebilirim.

Gençlerimizi küçümseyenlere en güzel cevabı burada birlikte olduğumuz sizler veriyorsunuz. Milletimizin umudunu kırmak, enerjisini tüketmek bunun peşinde olanlar sizlerin çalışkanlığı ve heyecanı karşısında bir balon gibi sönüp gideceklerdir.

Sizlerle geçirdiğim her an kendimi adeta yenilenmiş, şarj olmuş hissediyorum. Biz yasakların, yoklukların Türkiye'sinin tüm yükünü omuzlamış bir milletiz. Şimdi sizlere teker teker anlatsam inanmakta zorluk çekeceğiniz o kadar zorluklarla uğraşıyorduk ki... Zaman içinde sebepleri gördük, anladık.

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"GİRDİĞİMİZ RİSKLER BOŞA GİTMEDİ, KAZANAN YİNE BİZ OLDUK"

Bilgiye ve kaynağa erişmenin imkanın zor olduğu bir dönemde bu mücadele kolay geçmedi. Ben burslarla okumadım. Hem çalıştım hem okudum. Bu şekilde okulları tamamladık. Ve hayatın meşakkatli yollarında ya fikren ya fiilen kaybettiğimiz nice arkadaşlarımız oldu. Verdiğimiz emekler, girdiğimiz riskler boşa gitmedi, kazanan yine biz olduk.

Size olan güvenimiz sayesinde Türkiye Yüzyılı vizyonunu böylesine kararlı bir şekilde ifade edebiliyoruz. Bizim Türkiye Yüzyılı'ndaki yoldaşlarımız sizlersiniz. Sizler için Z kuşağı diyorlar. Biz karşımızdan maziden âtiye kurdukları köprüyle özgürlükleri, üretmeyi hayatlarının merkezlerine koyan bir gençlik görüyoruz. Ben bu gençliğe illa bir isim konulacaksa TEKNOFEST kuşağı denmesi gerektiğini söylemiştim.

Birileri gençliğimizin dünyanın dört bir yanında gösterdiği başarıyı yanlış anlıyor. Kökü mazide yani geçmişte olan ati gelecek olan bu gençlerimiz ülkemizin Türkiye Yüzyılı hazırlığının en önemli gücüdür. Artık bizler sizin zamanınız misafiriyiz. Olaya böyle bakıyoruz.

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Önümüzdeki hafta Mardin'de olduğumuzu biliyorum. Orada da gençlerimizle bu şekilde bir buluşmayı ümit ediyorum. Orhan Bey'in rahatsızlığı sebebiyle o da gelmeyi çok arzu ediyordu. Onun gelişi bugünkü toplantıyı zengin kılacaktı. Burada da mekan modern, çok daha geniş kapsamlı bir gençlik buluşmasını burada yaparız. Mardin'den sonra da gençlik buluşmaları devam edecek.

"TEORİYLE PRATİĞİN BULUŞTUĞU YER ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ"

Sizler her şeyden önce Çanakkale Köprüsü'nde bayan arkadaşlarımız olarak çok büyük bir başarıya imza attınız. İşi üretim yaparken öğrenmek hiçbir şeyle mukayese edilmez. Pratik çok önemli. Teoriyle pratiğin buluştuğu yer Çanakkale Köprüsü.

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Bu ülkenin çocukları zeki. Bu üniversitelerde okuyarak çok daha iyi yerlere ulaşabilirlerdi. Ama bizden önce gelenler ülkenin 4 bir yanını üniversitelerle donatmadılar. Ama biz donattık. Ahmet, Veli... kalkıp Ağrı'dan İstanbul'daki üniversitelere gitmesinler. Bu bir dönüşüm noktasıdır, evrimdir. Artık annelerin babaların maliyetin çok daha düşük eğitimi başarmış olduk. Modern üniversiteler kurduk. Hocalarımız da buralara gelip bir çok şeyi başardılar. Rize'deki Recep Tayyip Erdoğan üniversitesinin lojmanlarından tut, öğretim üyemiz oraya gelsin diye. Üniversite yine öyle bir konumda. Şu an 19 bin öğrencisi var. Biz bunu 81 vilayetimize yaydık.

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Şu anda eksikliğini hissettiğimiz en önemli konu tıp. Bunun fiziki ihtiyaçlarını hemen hemen giderdik. Şehir hastaneleriyle, eğitim araştırma hastaneleriyle. Eskiden parası olan Cleveland'a giderdi. Artık oralara gitmeye gerek yok. Ben özellikle tıptaki hocalarımıza diyorum ki: Biz fiziki olanı hallettik. Sizden ricamız uzman doktorlarımızı doçentlerimizi bir an önce yetiştirin de artık insan açığımız kalmasın. YÖK Başkanımıza da bunu söylüyorum. Erol Hoca "bütün gayretimiz bu noktada" diyor. Sizler gibi başarılı olan gençlere de ciddi manada ihtiyacımız var.