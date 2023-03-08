Bakan Özer duyurdu: Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğü bir yıl ertelendi

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem felaketi nedeniyle öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğünün bir yıl ertelendiğini duyurdu.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) TARİHİ AÇIKLANDI

YKS tarihi ÖSYM tarafından az önce yapılan resmi duyuru ile internet sitesinden açıklandı. YKS başvuru süreci heyecanla bekleniyordu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 17-18 Haziran 2023'te yapılacak. deprem sebebiyle afet bölgesi ilan edilen 11 il ve bir ilçemizde ikamet eden, deprem sonrasında başka il ve ilçelere göç eden adaylarımızdan sınav ve başvuru ücreti alınmayacak.