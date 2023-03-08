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Bakan Özer duyurdu: Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğü bir yıl ertelendi

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#Milli Eğitim Bakanlığı#Mahmut Özer#Deprem
Bakan Özer duyurdu: Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğü bir yıl ertelendi
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2023 12:51

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem nedeniyle öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğünün bir yıl ertelendiğini duyurdu

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem felaketi nedeniyle öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğünün bir yıl ertelendiğini duyurdu.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) TARİHİ AÇIKLANDI

YKS tarihi ÖSYM tarafından az önce yapılan resmi duyuru ile internet sitesinden açıklandı. YKS başvuru süreci heyecanla bekleniyordu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 17-18 Haziran 2023'te yapılacak. deprem sebebiyle afet bölgesi ilan edilen 11 il ve bir ilçemizde ikamet eden, deprem sonrasında başka il ve ilçelere göç eden adaylarımızdan sınav ve başvuru ücreti alınmayacak. 

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#Milli Eğitim Bakanlığı#Mahmut Özer#Deprem

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