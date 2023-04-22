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Bakan Özer: Deprem bölgesinden diğer illere nakil olan 34 bin 985 öğrenci, memleketlerine geri döndü

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#MEB#Okul#Deprem
Bakan Özer: Deprem bölgesinden diğer illere nakil olan 34 bin 985 öğrenci, memleketlerine geri döndü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2023 11:32

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgesindeki okulların açılarak eğitim öğretimin başlamasıyla deprem bölgesinden diğer illere nakil olan 34 bin 985 öğrencinin illerine geri döndüğünü belirtti.

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Millî Eğitim Bakanlığınca afet bölgesindeki 10 ilde okulların açılması ve eğitim öğretimin normalleşmesi, bölgede hayatın da normalleşmesine katkı sağlıyor. Bu çerçevede depremden dolayı eğitim hayatına farklı illerde devam eden 34 bin 985 öğrenci, memleketlerine geri dönerek okullarına kaldığı yerden devam ediyor.

Deprem felaketinin yaşandığı on ildeki eğitim öğretim süreçlerine ilişkin açıklama yapan Bakan Özer, "Afet bölgesindeki seferberlik ruhumuz ve devletimizin her türlü imkânıyla okulların kapısının en kısa sürede çocuklarımıza açılmasıyla yaşam, olağan akışına döndü. Deprem sonrasında diğer illere naklini aldıran çocuklarımızdan 34 bin 985'i okuluna geri döndü" bilgisini paylaştı.

Afet bölgesinde çocukların okullarıyla buluşması için tüm imkânların seferber edildiğini belirten Özer, depremin yaşandığı illere dönüş yapan öğrenci sayısı hakkında, "Kahramanmaraş'a 9 bin 153, Hatay'a 6 bin 675, Gaziantep'e 6 bin 617, Malatya'ya 3 bin 829, Adıyaman'a 3 bin 188, Adana'ya bin 893, Osmaniye'ye bin 417, Şanlıurfa'ya bin 32, Diyarbakır'a 998 ve Kilis'e ise 183 öğrencimizin depremden sonra nakil gittikleri illerden talepleri doğrultusunda tekrar memleketlerine nakillerini gerçekleştirdik" açıklamasında bulundu.

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#MEB#Okul#Deprem

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