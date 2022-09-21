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Bakan Özer: 614 bin 390 öğretmenimizin yüzde 98,64'ü eğitimini tamamladı

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#MEB#Okul#Öğrenci
Bakan Özer: 614 bin 390 öğretmenimizin yüzde 98,64ü eğitimini tamamladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2022 11:08

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Uzman öğretmenlik eğitim programına başlayan 543 bin 429 öğretmenimizin yüzde 98,71'i, başöğretmenlik eğitim programına başlayan 70 bin 961 öğretmenimizin yüzde 98,08'i, toplamda ise 614 bin 390 öğretmenimizin yüzde 98,64'ü eğitimlerini tamamladı" dedi.

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Bakan Özer, 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' doğrultusunda hazırlanan öğretmenlik kariyer basamakları eğitim programlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Özer, resmi ve özel öğretim kurumları ile Milli Eğitim Bakanlığı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenlerin katıldığı eğitimlere ilişkin, "Uzman öğretmenlik eğitim programına başlayan 543 bin 429 öğretmenimizin yüzde 98,71'i, başöğretmenlik eğitim programına başlayan 70 bin 961 öğretmenimizin yüzde 98,08'i, toplamda ise 614 bin 390 öğretmenimizin yüzde 98,64'ü eğitimlerini tamamladı. Eğitimini tamamlayan ve sınavını başarıyla geçen bütün öğretmenlerimiz, uzman öğretmenliğe başvurduysa uzman öğretmenliğe; başöğretmenliğe başvurduysa başöğretmenliğe geçiş yapacak. Yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlerimiz de sınavdan muaf olacak" açıklamasında bulundu.

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BAŞÖĞRETMENLİK PROGRAMININ SÜRESİ 25 EYLÜL'E UZATILDI

19 Eylül’de sona eren başöğretmenlik eğitim programına ilişkin sürenin uzatıldığına da dikkat çeken Bakan Özer, "Başöğretmenlik eğitim programını tamamlayamayan bazı öğretmenlerimiz, süre uzatma talebinde bulundu. Bu arkadaşlarımızın da mağdur olmaması için süreyi 25 Eylül'e kadar uzattık. Bu sürecin tüm öğretmenlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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#MEB#Okul#Öğrenci

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