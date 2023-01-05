Bakan Özer: 2023 yılının Mart ayında eğitimin tüm kademlerinde okullaşma oranını yüzde 99'a çıkartacağız

Haberin Devamı

Millî Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği Teknoloji, Teknolojinin Kullanımı, Sorunlar, Çözümler ve İçerik Geliştirme Çalıştayı Bahçelievler'de bir otelde gerçekleşti. Çalıştaya Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve eğitimciler katıldı. Çalıştayda teknolojinin eğitime entegre edilmesiyle ilgili konular konuşuldu.

"EĞİTİMDE TÜM ANTİDEMOKRATİK DURUMLAR ORTADAN KALDIRILDI"

Bakan Mahmut Özer Türkiye'nin eğitimde 20 yılda devasa bir adım attığını belirterek "Türkiye OECD ülkelerinin 1950'li yıllarda tamamlamış olduğu evrenselleşme dönemine ilk kez son 20 yılda gecikmeyle girdi. Okul öncesinden yüksek öğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde bu milletin evlatlarının eğitime rahat bir şekilde erişebilmesi için devasa yatırımlar yapıldı. Bu yatırımların yanında aynı zamanda özellikle eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için yani garip gurabayı kaderine terk etmeden o süreçlere dahil edebilmek için çok önemli sosyal politikalar devreye girdi. Şartlı eğitim yardımlarından ücretsiz yemeklere kadar ücretsiz ders kitabından burslara kadar son 19 yılda eğitimdeki sosyal politikaların 2022'deki karşılığı 525 milyar TL oldu. Sadece bunlar mı yapıldı hayır, eğitime erişimdeki tüm antidemokratik durumlar ortadan kaldırıldı. Başörtüsü yasakları, kat sayı uygulamaları ortadan kalktı. Siz hem beşeri sermayenizi arttırmak için eğitimi verimli şekilde kullanma iddiası ile çıkacaksınız hem de erişimin önüne sürekli bariyerler koyacaksınız. Başörtülüsün giremezsin, işçisin işçi kal diyeceksiniz. Mesleki eğitime en dezavantajlı kesimleri yönlendirip sosyal sınıflardaki dikey hareketliliği engellemek bu memleketin evlatlarını dinini, diyanetini öğrenmesini önüne setler çekmek gibi çok dramatik süreçler yaşadı bu ülke. İşte son 20 yılda birlik beraberlik içerisinde sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu sorunları kararla bir şekilde bu yatırımları hızlı bir şekilde yaparak birer birer bu süreçleri aşarak çerçevesi çizilen Türkiye yüzyılına geçişin eğitim altyapısı tamamlanmış oldu" dedi.

Haberin Devamı

"EĞİTİMDE KALİTEYİ GÖZ ARDI ETMEYECEĞİZ"

Haberin Devamı

Mahmut Özer, "Direkt 20 yıl önce 5 yaşındaki okullaşma oranı yüzde 11'den yüzde 99'a çıktı. İlkokuldaki okullaşma oranı yüzde 99,63 oldu. Ortaokuldaki okullaşma oranı yüzde 99,33 oldu. Lisedeki okullaşma oranı yüzde 44'ten yüzde 95'e çıktı. Dün milli eğitim müdürüne bahsettim. Eğitimin dışında kalmış 280 bin gencimizi tüm eğitim kademelerinde bulup, ilgilenip ve onlar için en uygun seçeneği üreterek Mart'ın sonuna kadar lisede ve orta öğretimdeki okullaşma oranını yüzde 99'a çıkartacağız kararlıyız. Dolayısıyla Mart 2023 itibariyle Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez eğitimin tüm kademlerinde okullaşma oranlarını yüzde 99'a çıkartmış olacağız. Bunu yaparken eğitimde kaliteyi göz ardı etmeyeceğiz. Kalite bizim birinci önceliğimiz. Bilim sanat merkezlerine önem veriyoruz. Biz istedik ki yetenekli çocuklarımız bilim sanata erişmek için başka bir ilçeye gitmesin diye 2022 yılında merkezleri 379'a çıkardık. 2023 yılında hedefim bilim sanat merkezlerini tüm ilçelerime yaymak" diye konuştu.