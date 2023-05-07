Bakan Özer: 15 Mayıs'ta okullar tatil, 45 bin öğretmen ataması yarın

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 24 TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

Vatandaşlarımızda son 20 yılda sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'ye verilen hizmetlerin yansımalarını görmekten mutluluk duyuyorum. Vatandaşlarımızın büyük teveccüh var, bunu görüyoruz

1.turda bu iş bitecek. Hiçbir sıkıntı olmadan sayın cumhurbaşkanımızın başarısıyla neticelenecek. Sahada bunu görüyorum.

SEÇİM SONRASI EĞİTİME ARA

Seçimden sonra eğitime 1 gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız

THE ECONOMIST VE BATI MEDYASINDAKİ MANŞETLER

Türkiye kendi ülkesinin menfaatlerine sahip çıkmaya başladığı için rakip oldu. Türkiye artık kendi istikametini belirleyen bir ülke

"45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASINI DA YARIN GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

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Engelli öğretmen atamasında atanamayan öğretmenlerimiz, cumhurbaşkanımızın talimatıyla atandılar. 4 bine yakın engelli öğretmen ataması gerçekleştirildi. 45 bin öğretmen atamasını da yarın gerçekleştireceğiz. Ağırlığı deprem bölgesine vereceğiz.