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Bakan Özer: 15 Mayıs'ta okullar tatil, 45 bin öğretmen ataması yarın

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#Milli Eğitim Bakanlığı#Mahmut Özer#14 Mayıs Seçimleri
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2023 11:20

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin değerlendirmede bulundu. "Birinci turda bu iş bitecek. Hiçbir sıkıntı olmadan Sayın cumhurbaşkanımızın başarısıyla neticelenecek. Sahada bunu görüyorum" ifadelerini kullanan Özer, 15 Mayıs günü okulların tatil edileceğini duyurdu. Bakan Özer, 45 bin öğretmen atamasının da yarın yapılacağını söyledi.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 24 TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

Vatandaşlarımızda son 20 yılda sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'ye verilen hizmetlerin yansımalarını görmekten mutluluk duyuyorum. Vatandaşlarımızın büyük teveccüh var, bunu görüyoruz

1.turda bu iş bitecek. Hiçbir sıkıntı olmadan sayın cumhurbaşkanımızın başarısıyla neticelenecek. Sahada bunu görüyorum.

SEÇİM SONRASI EĞİTİME ARA

Seçimden sonra eğitime 1 gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız

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"45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASINI DA YARIN GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

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Engelli öğretmen atamasında atanamayan öğretmenlerimiz, cumhurbaşkanımızın talimatıyla atandılar. 4 bine yakın engelli öğretmen ataması gerçekleştirildi. 45 bin öğretmen atamasını da yarın gerçekleştireceğiz. Ağırlığı deprem bölgesine vereceğiz.

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