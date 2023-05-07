Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başarı zincirimize yeni halkalar ekleyeceğiz

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#AK Parti#Secim2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başarı zincirimize yeni halkalar ekleyeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2023 09:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Türkiye'nin ekonomi hamlelerine vurgu yaptı. Erdoğan, açıklamasında "Bu başarıda son 21 yıldır en zor zamanlarımızda dualarını ve desteklerini bizden esirgemeyen tüm kardeşlerimizin gayreti, samimiyeti, sahiplenmesi vardır. İnşallah 14 Mayıs’tan itibaren 21 yıldır süren bu başarı zincirimize yeni halkalar ekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

Ülkeyi yönetme görevini devraldığımız 2002’den beri “büyük ve güçlü Türkiye” sevdasıyla canla başla çalışıyoruz.

Milletimizin sandıkta omuzlarımıza yüklediği emanete hakkıyla sahip çıkmanın mücadelesini veriyoruz

Bu uğurda ne engeller aştık, bir Allah bir de aziz milletimiz biliyor.

Şayet bugün kişi başına millî gelirini 3 bin 600 dolardan 10 bin 650 dolara çıkaran…

Yıllık 36 milyar dolar yerine 255 milyar dolar ihracat yapan…

Tarımsal gayrisafi yurt içi hasılası 407 milyar lirayı geçen…

Merkez Bankası rezervi toplam 115 milyar dolara ulaşan…

İstihdamını 32 milyon sınırına getiren, yıllık 51,5 milyon turist ağırlayan…

Tarihinin en büyük ulaşım, savunma, teknoloji, enerji, sağlık, konut ve çevre projelerine imza atan...

Haberin Devamı

Deprem felaketine rağmen emeklisini, işçisini, memurunu enflasyona ezdirmeyen…

Ekonomisi güçlü, altyapısı sağlam, hedefleri büyük, öz güveni yüksek bir Türkiye varsa, bunda 85 milyon vatandaşıyla, 81 vilayetiyle herkesin payı vardır.

Bu başarıda Tayyip Erdoğan kadar sanayicinin, işçinin, çiftçinin, tüccarın, ev hanımının, memurun da alın teri vardır.

Bu başarıda AK Parti kadar Türkiye davasında kenetlendiğimiz Cumhur İttifakı’ndaki ortaklarımızın da katkısı vardır.

Bu başarıda hangi siyasi görüşe, mezhebe, kökene mensup olursa olsun “önce ülkem” diyen tüm vatandaşlarımızın emeği vardır.

Bu başarıda son 21 yıldır en zor zamanlarımızda dualarını ve desteklerini bizden esirgemeyen tüm kardeşlerimizin gayreti, samimiyeti, sahiplenmesi vardır.

İnşallah 14 Mayıs’tan itibaren 21 yıldır süren bu başarı zincirimize yeni halkalar ekleyeceğiz.

Türkiye Yüzyılı’nı yine milletimizle birlikte omuz omuza inşa edeceğiz.

Gözden KaçmasınCumhurbaşkanı Erdoğan: Bu seçim bir varlık seçimidirCumhurbaşkanı Erdoğan: Bu seçim bir varlık seçimidirHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Recep Tayyip Erdoğan#AK Parti#Secim2023

BAKMADAN GEÇME!

NBA yıldızı Jimmy Butler’ın film gibi hikâyesi: 13 yaşında sokağa atıldı, bir aile tüm yaşamını değiştirdi

NBA yıldızı Jimmy Butler’ın film gibi hikâyesi: 13 yaşında sokağa atıldı, bir aile tüm yaşamını değiştirdi

#Jimmy Butler
Bahar alerjisi artık daha güçlü ‘Şiddetli bulgularla ilk defa başvuran hastamız çok fazla | 7 SORU 7 YANIT

Bahar alerjisi artık daha güçlü! ‘Şiddetli bulgularla ilk defa başvuran hastamız çok fazla' | 7 SORU 7 YANIT

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden düğünümün kurallarına uymuyorsun

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden düğünümün kurallarına uymuyorsun?

#BSF