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Gençlik ve Spor Bakanı Bak açıkladı: Yurtlardaki asansörlere 'kare kod' uygulaması

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#Osman Aşkın Bak#Gençlik Ve Spor Bakanlığı#KYK
Gençlik ve Spor Bakanı Bak açıkladı: Yurtlardaki asansörlere kare kod uygulaması
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2023 11:59

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı öğrenci yurtlarında yaşanan asansör kazalarıyla ilgili konuştu. Bakan Bak, "Bütün yurtlar tek tek dolaşılıyor, asansör sistemleri kontrol ediliyor. Asansör sözleşmeleri de mercek altına alındı" dedi. Bak, yurtlardaki asansörlere "kare kod" uygulamasının getirileceğini açıkladı.

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Aydın'da KYK yurdundaki asansör kazasında bir kız öğrenci hayatını kaybetmişti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK yurtlarındaki asansörler için devreye girecek yeni uygulamayla ilgili bilgi verdi. 

KAREKOD UYGULAMASI GETİRİYORUZ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kabine toplantısı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan, öğrenci yurtlarındaki asansör kazalarına ilişkin soruya "Öğrenci yurtlarındaki asansör kazalarına ilişkin soru üzerine "Asansörlerimize Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile karekod uygulaması getiriyoruz. Oradan öğrenci her şeyi şeffaf şekilde görecek. Asansörün tipi, bakımının ne zaman yapıldığı gibi bilgiler karekoddan görülecek. Karekodların yerleştirilmesi çok kısa süre içinde tamamlanacak" dedi.

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ASANSÖRLER KONTROL EDİLİYOR

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Bakanlığın yurtlardaki asansörler için mühendisleri görevlendirdiğini söyleyen Bak, "Bütün yurtlar tek tek dolaşılıyor, asansör sistemleri kontrol ediliyor. Asansör sözleşmeleri de mercek altına alındı. Aydın’daki asansör kazasında adli soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı. İdari soruşturmada ise görevlendirilen bakanlık müfettişi rapor hazırlıyor" diye konuştu.

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Yurtlardaki asansörlerde güvenlik tertibatının olduğunu vurgulayan Bak, "Bu zamana kadar hiçbir yurdumuzda asansör düşme olayı olmamıştır. Voltaj düşmesi gibi durumlarda asansör kendini emniyete alarak, en alt kata, yani güvenli yere otomatik olarak iniyor. Öğrenci yurtlarındaki asansörlerin sözleşmeleri her sene yenileniyor, bakımları yapılıyor, her ay periyodik olarak muayene ediliyor, arıza var ise anında müdahale ediliyor" bilgisini paylaştı.

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#Osman Aşkın Bak#Gençlik Ve Spor Bakanlığı#KYK

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