Bakan Bak açıkladı! Teknolojik cihaz ve internet desteği başvuruları başladı

Haberin Devamı

Gneç Teknoloji Destek başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği ve heyecanla beklenen Genç Teknoloji Destek başvuruları başladı! Tablet, Cep Telefonu, Bilgisayar Desteği, 12 ay boyunca aylık 10 GB İnternet. Başvuru ve detaylar http://gsbbiz.gsb.gov.tr ve GSBBiz mobil uygulamasında" açıklamasını yaptı.

Gözden Kaçmasın ABD enflasyonu için Dimon'dan önemli mesaj Haberi Görüntüle