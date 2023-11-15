Bakan Bak açıkladı! Teknolojik cihaz ve internet desteği başvuruları başladı

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Gneç Teknoloji Destek başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği ve heyecanla beklenen Genç Teknoloji Destek başvuruları başladı! Tablet, Cep Telefonu, Bilgisayar Desteği, 12 ay boyunca aylık 10 GB İnternet. Başvuru ve detaylar http://gsbbiz.gsb.gov.tr ve GSBBiz mobil uygulamasında" açıklamasını yaptı.
Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği ve heyecanla beklenen Genç Teknoloji Destek başvuruları başladı!— Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) November 15, 2023
🔹Tablet, Cep Telefonu, Bilgisayar Desteği
🔹12 ay boyunca aylık 10 GB İnternet
Başvuru ve detaylar https://t.co/gjVZcJvpJX ve GSBBiz mobil uygulamasında📌 pic.twitter.com/TFVrtUhtZZ