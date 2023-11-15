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Bakan Bak açıkladı! Teknolojik cihaz ve internet desteği başvuruları başladı

Güncelleme Tarihi:

#İnternet Desteği#Teknolojik Cihaz#Başvuru
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2023 10:05

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, teknolojik cihaz ve internet desteği başvurularının başladığını duyurdu.

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Gneç Teknoloji Destek başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği ve heyecanla beklenen Genç Teknoloji Destek başvuruları başladı! Tablet, Cep Telefonu, Bilgisayar Desteği, 12 ay boyunca aylık 10 GB İnternet. Başvuru ve detaylar http://gsbbiz.gsb.gov.tr ve GSBBiz mobil uygulamasında" açıklamasını yaptı.

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#İnternet Desteği#Teknolojik Cihaz#Başvuru

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