Gençlik Bakanı Bak’tan KYK yurdundaki kazayla ilgili açıklama: Asansörlere karekod geliyor

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2024 yılı bütçesini sunan Bak, özetle şunları söyledi:

“Tüm tesislerimizde olduğu gibi bakanlığımızın 830 yurdunda da periyodik asansör bakım ve denetimleri yapılıyor. Öncelikle bakımların yapılmadığı, ihmal edildiği bilgisi asılsız. Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdumuzun yıllık asansör bakımı 13 Temmuz 2023’te yapılmış. Diğer bütün tesislerimizde olduğu gibi yine Aydın özelinde de her ay periyodik bakımların yapılmasına devam edilmiş. Asansörün son bakım tarihi ise 16 Ekim 2023’tür. Bu olay suiistimal edilecek bir olay değildir.

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Evlat hepimizin evladıdır. Ailemizi ziyaret ettik… Acımızı paylaştık. Ailemizin bu olayın provoke edilmemesi yönünde bir beyanı var. Zeren kızımızın babası Akın Bey’in sözlerini ve ricasını ayniyle paylaşmak istiyorum: ‘Devletimiz merhametli yüzünü gösterdi, şimdi adaletli yüzünü göstermesini bekliyoruz. Yurtlardaki kardeşlerime abileri olarak sesleniyorum; kötü insanların emellerine alet olmasınlar.’ Sorumlular adalet önünde mutlaka hesap verecek. Provokatörlerin gençlerimizle aramıza girmesine izin vermeyeceğiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla yaptığımız ortak bir çalışma ile tesislerimizdeki asansörlerimize bir karekod koyacağız. Dileyen herkes o karekodu okutarak asansörün tüm bakım sürecini ve takvimini görebilecek.”