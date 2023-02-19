Bakan Kurum Gaziantep Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu

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Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Aynı anlayışla çalışmalarımızı, afetzedeler güvenli konutlarına girene kadar devam edeceğiz. Hem Gaziantep'te hem tüm Türkiye'deki arama kurtarma ekiplerimize teşekkür ederim. Her biri birer milli kahraman olan arama kurtarma ekiplerimizi, hem de AFAD'ımza UMKE'mize, hem askerlerimize hem de madencilerimizden Allah razı olsun. 7/24, tüm vatandaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Zemin etütleri, mikro belgeleme dediğimiz çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Bugün çok önemli bir toplantı yaptık ve yarın da bilim adamlarımızla bir araya geleceğiz ve belirlediğimiz noktaları inceleyeceğiz. Bu konut sürecini en hızlı ve güvenli şekilde tamamlayacağız. 1000 vatandaşımızı, konteynerlerimiza alıyoruz.

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3 MİLYON 520 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN İNCELEMESİ TAMAMLANMIŞTIR

Tamamlandığında, burada 25 bin vatandaşımızla birlikte hedefimiz 11-12 gün içerisinde vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmektir. Gönüllülerle, devletimizin desteği ile yapıyoruz. Devletimiziz eli afet bölgesindedir.

11 ilimizde hasar tespit çalışmalarını yürüyoruz. 3 milyon 520 bin bağımsız bölümün incelemesi tamamlanmıştır. 927 bin binadan, 118 binada yıkık acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespitini yaptık. Gaziantep'te de 16 bin binanın acil yıkılacak bina olduğunu tespitini yaptık.