Bakan Koca: Bölgede herhangi bir salgın hastalık tespit edilmemiştir

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Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamaları şöyle:

Afetin ilk anında üzerimize düşen ilk görev sağlık merkezlerimiz faal hale getirmekti. Sağlık sistemimiz her yaralıya ulaşabildi. Afetin 3. gününden itibaren her hangi bir salgın riski için tedbirlerimizi aldık almaya devam ediyoruz. Köylerimiz doktor ve ilaç malzemeleri gönderiliyor. Birinci basamak sağlık sistemimiz aile hekimliğini devam ettiriyoruz.

Bu tür afetlerden sonra bilinen en riskli şey hijyenin bozulması ile salgın riskinin oluşmasıdır. Suları düzenli olarak klorluyoruz. Depremin ilk günlerinde mobil laboratuvarlarımızı deprem bölgesinde çalıştırmaya başladık. Sularımız klorladık. Hatay ilimizin Antakya ve Defne ilçeleri dışında şebeke suyu verilmektedir. Sağlanamayan yerlerde ise tankerlere su verilmektedir. Belediyelerde sistemsel olarak klorlama yapmaktadır. Su kalitesinde afet nedeniyle uygunsuzluk yaşanabilir. Valilik ya da kaymakamlıkların 'musluk suyu içilebilir' duyurusuna kadar, içme ve diş fırçalama için ambalajlı sular tercih edilmelidir. Çadır kenetlerde içme suyu paketli olarak dağıtılmakta, tanker suyu da klorlanmaktadır.

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Bölgede bulaşıcı hastalık var mı diye düzenli kontrol edilmektedir. Bugüne kadar herhangi bir bulaşıcı hastalık salgını saptanmamıştır. Kahramanmaraş ilimizde 1 suçiçeği vakası bulunmakta izole edilmektedir. Rota virüs nedeniyle hastanede az bir hastamız bulunmaktadır. Bulaşıcı sarılık bugüne kadar saptanmamıştır. Kişisel hijyen, bit ve uyuz için broşürler hazırlanmıştır. Bebek ve anne takibi, yenidoğan aşı takibi yapılmaktadır. Millet de devlet de buradadır. Birlikte uyandığımız afet sabahını hep birlikte saracağız. Her bir vatandaşımız iyileşene kadar tüm imkanlarımız ile burada olacağız.