Bakan Koca’dan Tokat’ta felçli hastaya uygulanan şiddet hakkında açıklama

Haberin Devamı

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Tokat Medical Park Hastanesinde kaydedildiği belirtilen, bir hastanın bazı çalışanlarca şiddete maruz kaldığını gösteren görüntüler üzüntü verici ve kabul edilemezdir. Bakanlığımız ilgili hastanede derhal soruşturma başlatmıştır. Gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerine yer verdi.

Tokat Medical Park hastanesinde kaydedildiği belirtilen, bir hastanın bazı çalışanlarca şiddete maruz kaldığını gösteren görüntüler üzüntü verici ve kabul edilemezdir. Bakanlığımız ilgili hastanede derhal soruşturma başlatmıştır. Gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 19, 2022

VALİLİKTEN SUÇ DUYURUSU

Yaşanan sağlık skandalı ile ilgili Tokat Valiliği tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Tokat ilimizde hizmet veren özel bir hastanede yaşanan ve ulusal basında yer alan 'Hemşireler felçli hastanın ağzını ve boğazını böyle sıktı' başlıklı haberler üzerine bu açıklamaya gerek görülmüştür. Hastalarımızdan M.A., 2022 yılı Temmuz ayı içerisinde yaşadığı rahatsızlıklardan dolayı ilimizdeki bir özel hastaneye başvurmuş olup, tedavisinin bir bölümü genel yoğun bakım ünitesinde sürdürülmüştür. Hasta 09.07.2022 tarihinde yoğun bakımda tedavisi devam ederken, uygulanan ilaçlardan dolayı ajite halde, burnuna takılı solunum cihazını çıkartmaya çalıştığı, bu sırada hemşirelerden birisinin yanına gelerek, hastanın elini hızlı şekilde iterek engel olduğu, sonrasında el bileğinden yatağa bağlamak sureti ile hastanın elini sabitlediği tespit edilmiştir. Sonrasında başka bir hemşire daha olaya müdahil olmuştur. Hastanın bu harekete tepki vermesi üzerine eylemine son veren hemşire sonrasında hastanın yanından uzaklaşmıştır. Süreç sonunda hastamızın tedavisine devam edilmiş, şifahen taburcu olmuştur. Olay Tokat İl Sağlık Müdürlüğümüze bildirildiği andan itibaren, soruşturma açılmış, bir başhekim yardımcısı ve yoğun bakım uzmanı görevlendirilmiştir. Soruşturma tarihinde ilgili hemşirenin iş akdine son verilmiş, diğer hemşireye de hastane tarafından kınama cezası verilmiştir. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğümüz Hukuk Birimi tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur"

Haberin Devamı

HEMŞİRELER FELÇLİ HASTANIN AĞZINI VE BOĞAZINI SIKTI

Tokat’ta faaliyet gösteren Medicalpark Hastanesi'nde yaklaşık 5 ay önce çekilen hastaya yönelik şiddet görüntüleri kamuoyunda tepki çekti.

Haberin Devamı

Tokat’ta faaliyet gösteren özel bir hastanede 6 Temmuz tarihinde yaşanan olayda, Fransa’da yaşayan M.A. (62) tatil için geldiği Tokat’ta beyin kanaması geçirdi. İlk müdahalesi Devlet Hastanesinde yapılan M.A. yakıları tarafından özel hastaneye nakledildi. Burada yapılan operasyonun ardından yoğun bakım servisine alındı. Yakınları yoğun bakımda olduğu için görmelerine izin verilmeyen hastalarını, yoğun bakım kamerasının görüntülerinin yayınlandığı servis dışındaki ekrandan izlemek istedi. Ekrana baktıklarında işe şok geçirdiler. Yoğun bakım hemşirelerinin yakınlarına şiddet uygulandığını görünce ekran kaydını alarak müdahale ettiler.

Haberin Devamı

Tedavisi devam eden M.A.’ya uğradığı şiddet uzun süre söylenmedi. M.A. iyileşmeye başlayınca yakınları tarafından görüntüler kendisine izletildi. M.A. soluğu Tokat Cumhuriyet Savcılığı'nda aldı. Ancak şikayeti üzerinde “Kovuşturmaya yer yoktur” kararı verilerek geri çevrildi. Bu kez Sağlık Bakanlığına şikayette bulunarak Tokat Cumhuriyet Savcılığına yeni bir suç duyurusunda daha bulundu. Bu sırada hastane yetkilileri iki personeli işten çıkarttı.