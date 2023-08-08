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Bakan Koca’dan Şiddet Eylem Planı açıklaması: Yeni bir uyarı sistemi üzerinde çalışıyoruz

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#Fahrettin Koca#Sağlıkta Şiddet#Uyarı
Bakan Koca’dan Şiddet Eylem Planı açıklaması: Yeni bir uyarı sistemi üzerinde çalışıyoruz
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2023 11:59

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta şiddete karşı devreye giren Şiddet Eylem Planı kapsamında hastanelerde görevli emniyet personeli ve güvenlik sayısını arttırmayı hedeflediklerini söyledi. Koca, “Bu en temel işlerimizden birisi. Ancak bundan daha önemli gördüğümüz ve İçişleri Bakanlığımız ile birlikte bir hazırlığımız var; bu çalışma beyaz kod öncesi ara uyarı ve ön haber sistemi. Bu öncül kodla hastane emniyetini, güvenliğini ve ilgili idarecileri devreye sokacak bir uyarı sistemi üzerinde çalışıyoruz” dedi. Sağlık çalışanlarının haklarıyla ilgili yapılması gereken düzenlemeler olduğunu hatırlatan Koca, “Çalışanların sabit ücretlerinin emekliliğe yansıması konusu var. Cumhurbaşkanımızın Tıp Bayramı’nda bu konuda müjdesi vardı ve emekliliğe sayılacaktı ancak bu henüz yapılmadı. Yapılsın gayreti içindeyiz” ifadelerini kullandı.

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Beştepe’de düzenlenen kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koca, şunları söyledi:

UYARI SİSTEMİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ

Ağırlıklı olarak hastanelerimizde görevli emniyet personeli ve güvenlikçi sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Bu en temel işlerimizden birisi. Ancak bundan daha önemli gördüğümüz, İçişleri Bakanlığımız ile birlikte bir hazırlığımız var. Tamamlanmak üzere olan bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışma ‘beyaz kod’ öncesi bir ara UYARI ve ön haber sistemi. Biliyorsunuz beyaz kod da adli ve kolluk süreci derhal başlıyor. Ondan önce bir şiddet eylemi riski olması durumunda ya da bir şekilde daha önce şiddete başvurmuş birisinin olma ihtimaline karşı bir öncül kod verilmesini hedefliyoruz. Orada hastane emniyetini, güvenliğini ve ilgili idarecileri devreye sokacak bir uyarı sistemi üzerinde çalışıyoruz. Bir yazılım hazırlanıyor bunun için. Yazılımın bitmesiyle bu durum, öncül şiddet eylemini önleme anlamında yeni bir yaklaşım.

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SAĞLIK ÇALIŞANLARINA GÖNDERİLEN MEKTUP

Bildiğiniz gibi bütün sağlık çalışanlarımıza bir mektup gönderdim. Gönderdiğimiz mektuba toplam gelen mail sayısı 45 bine yaklaştı. 45 bin çalışanlarımızdan da şiddet eylem planı başta olmak üzere çalışma şartları ile ilgili önerilerini alıyoruz. Tedbir alınması gereken konuları ilgili bakan yardımcılarımıza genel müdürlerimize iletiyorum. Bazılarına kendim cevap veriyorum, bazılarıyla da doğrudan irtibata geçip dinliyorum. Ziyaret ve görüşmeleri daha da yoğunlaştırmak istiyorum.

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SABİT ÜCRETİN EMEKLİLİĞE YANSITILMASI

Beyaz Reformun 2. dönemini başlattık. Sağlık çalışanlarımızla, hekimlerimizle ilgili birçok sorunumuz yok mu, elbette var. Yapılması gereken birçok şeyi yaptık. Malpraktis yasası, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin katalog suçlara alınması, mahsuplaşmanın artık olmaması, herkesin sabit taban ücreti ve teşvikten alabilir hale gelmiş olması gibi, asistanların nöbet sayısı ve süresinin 24 saatten fazla olmaması dahil olmak üzere birçok düzeltmeleri yaptık. Ancak, esas bundan sonra yapılması gereken düzenlemeler var. Çalışanların sabit ücretlerinin emekliliğe yansıması konusu var. Cumhurbaşkanımızın Tıp Bayramı’nda bu konuda müjdesi vardı. Emekliliğe sayılacaktı ancak bu henüz yapılmadı. Yapılsın gayreti içindeyiz. Sağlık çalışanlarının taban ücreti katsayısı 0,32’ydi. Uzmanlarda 4.5, pratisyenlerde 2.25, asistanlarda 3.40 gibiydi. Sağlık çalışanlarının ise 0.32’ydi. Yani sağlık çalışanlarımızın taban ücreti, hekim arkadaşlarımızın taban ücretinin 10-15’te biriydi. Bu oranın makul bir düzeye çıkarılması gerektiği kanaatindeyim.

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Tüm sağlık çalışanları için en azından bu oranın bir kat artırılması gerekiyor. Yan dal uzmanlarının da taban ücretinin farklılaştırılması gerektiğini düşünüyorum. Hepsi için taban ücretini artırılması ama sabit ücretin emekliliğe sayılması, bunlara ilave olarak da nöbet ücretlerinin hekimler dahil olmak üzere herkesi gözeterek çalışan işçilerin nöbet ücretinin üstüne çıkarılması gerektiği de aşikar bir durum. Aile hekimliğiyle ilgili cari ödemeler sorun olmaya başladı. Aile Hekimliği uzmanlarının da uzman gibi görülerek taban ücretlerinin uzman katsayısına çıkarılması… Ayrıca teşvik sisteminin de artırılarak koruyucu hekimlikle ilgili de teşvik sisteminin biraz daha aktif devreye girmesi gerektiği kanaatindeyiz.”

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#Fahrettin Koca#Sağlıkta Şiddet#Uyarı

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