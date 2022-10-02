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Bakan Koca'dan Prof. Dr. Özkan'a nakil tebriği: Dünyada çığır açıcı bu başarıyı kutluyoruz

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#Antalya#Havva Erdem#Fahrettin Koca
Bakan Kocadan Prof. Dr. Özkana nakil tebriği: Dünyada çığır açıcı bu başarıyı kutluyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2022 11:39

Türkiye'de kadavradan rahim nakli yapılan ikinci hasta Havva Erdem'in (33) anne olduğunu öğrenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, nakli gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan'ı tebrik etti. Bakan Koca, “Dünyada çığır açıcı bu başarıyı kutluyoruz" dedi.

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Türkiye'de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, 2011 yılında dünyada ilk kez kadavradan alınan rahmi Derya Sert'e nakletti.

9 yıllık bekleyişin ardından Derya Sert'in anne olmasıyla birlikte Prof. Dr. Ömer Özkan başkanlığındaki 40 kişilik ekip, doğuştan rahmi olmayan Havva Erdem'e 27 Temmuz 2021 tarihinde kadavradan rahim naklini gerçekleştirdi. 8,5 saat süren rahim naklinin ardından Havva Erdem, 90 gün sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu oldu. Bir süre sonra Havva Erdem'e tüp bebek tedavisi gerçekleştirildi. Havva Erdem, rahim naklinden 14 ay sonra anne oldu. 29 haftalıkken doğum yapan Havva Erdem, 1720 gram sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi. Dünyada ve Türkiye'de ilkleri gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi bu müjdeli haberi basın toplantısında herkese duyurdu.

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'BU BAŞARIYI KUTLUYORUZ'

Havva Erdem'in anne olduğunu öğrenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Prof. Dr. Ömer Özkan'ı tebrik etti. Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Prof. Dr. Ömer Özkan 2011'de, dünyada ilk rahim naklini yapmıştı. 14 ay önce, kadavradan alınan rahmin naklini yaptığı 33 yaşındaki hasta, bir kız çocuğu sahibi oldu. İlki gibi Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde ortaya konan, dünyada çığır açıcı bu başarıyı kutluyoruz."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Havva Erdem#Fahrettin Koca

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