14 yaşındayken doktorlar 'imkansız' demişti! Türkiye'de ikinci oldu: Havva Erdem'in mutlu günü

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Erzurum'da yaşayan Havva Erdem, 14 yaşlarında doğuştan rahminin olmadığını ve çocuk doğuramayacağını öğrendi. Eşi Şükrü Erdem'in evlilik teklifini, çocuk sahibi olamayacağı için önce kabul etmedi, sonra hayatlarını birleştirdiler.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, 2011 yılında, dünyada ilk kez kadavradan rahim naklini Derya Sert'e yaptı. Türkiye'nin de ilk rahim nakli haberini televizyonda gören Havva Erdem, Prof. Dr. Ömer Özkan ile temas kurdu.

OPERASYON 8 BUÇUK SAAT SÜRDÜ

Derya Sert, 9 yıl bekleyişin ardından 4 Haziran 2020'de oğlu Ömer Özkan bebeği kucağına aldı. Rahim naklinin başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından AÜ Hastanesi'nde 27 Temmuz 2021'de Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ve AÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan başkanlığındaki 40 kişilik ekip, Havva Erdem'e 8,5 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakletti.

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Erdem, rahim nakli olduktan 90 gün sonra taburcu edildi.

Dünyada ilk kadavradan rahim nakli operasyonu olan Derya Sert, 4 Haziran 2020'de oğlu Ömer Özkan bebeği kucağına aldı.

BİR KIZ BEBEK DÜNYAYA GETİRDİ

Geçen sene Türkiye'nin ikinci rahim nakli olan Havva Erdem'e tüp bebek tedavisine başlandı. Başarılı bir tüp bebek tedavisi geçiren Havva Erdem, hamile kaldı. Geçen hafta AÜ Hastanesi koridorlarında DHA kameraları tarafından hamile haliyle görüntülenen Erdem, önceki gün doğum yaptı ve sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi.

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AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, hastanede düzenledikleri basın toplantısıyla Erdem'in anne olduğunu duyurdu.