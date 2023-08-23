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Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüsün yeni varyantı şu ana kadar Türkiye'de görülmedi

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#Sağlık Bakanı#Fahrettin Koca#Kızamık
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2023 12:13

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün yeni varyantının şu ana kadar Türkiye'de görülmediğini açıkladı. Koca, "Hala Kovid görülüyor mu, evet görülüyor. Bu dönemde giderek mutasyonlarda etkinliği daha da azalan bir varyant dönemi görüyoruz" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kovid-19'un yeni varyantının şu ana kadar Türkiye'de görülmedi. Hala Kovid görülüyor mu, evet görülüyor. Bu dönemde giderek mutasyonlarda etkinliği daha da azalan bir varyant dönemi görüyoruz. Vatandaşımız müsterih olsun, endişelenmesin. Hastane yatışı artıran herhangi bir durum söz konusu değil. Vatandaşımız müsterih olsun. Griple ilgili süreç nasılsa aynı olmalı. Yaşlılarımız kalabalık ortamlardan, grip vatandaşlardan uzak kalmalı.

KIZAMIK AÇIKLAMASI

Kızamıkla ilgili göçle vakaların arttığını biliyoruz. Korunmanın en etkili yolu aşı. Aşı ile ilgili bilim kurulunun güncellediği şekilde çocuklarımıza aşıların ihmal edilmemesi önemli. Bizde KIZAMIK vakaları 2-3 ay öncesine göre giderek azaldı. Ağırlıklı görülen il yüzde 80 ile İstanbul, sonra Ankara, Gaziantep, Kocaeli ve Diyarbakır.

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Aşılamayı yoğun şekilde sürdürüyoruz. Endişe edilecek bir durum yok. Sayılar giderek azalıyor.

SAĞLIKTA ŞİDDET

Güvenlik tedbirleri konusunda içişleri bakanlığı ile çalışıyoruz. Güvenlik görevlisi sayısının artmasını amaçlıyoruz. Potansiyel şiddet durumu söz konusu ise, şiddet eyleminde bulunan kişi ise bunu sistemden gösteriyor olacağız."

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#Sağlık Bakanı#Fahrettin Koca#Kızamık

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