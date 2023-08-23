Koronavirüs kabuk değiştirdi... Kâbusun yeni adı Eris! ABD'den peş peşe flaş kararlar: Maske geri döndü

Haberin Devamı

2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen Koronavirüs (Kovid-19) kısa süre içerisinde dünyaya yayıldı ve milyonlarca hayata mal oldu.

Pek çok alışkanlığımızı geride bırakmamıza neden olan virüs tabiri caizse kabuk değiştirmeye devam ediyor.

Daha bulaşıcı ancak daha az öldürücü Omicron varyantından sonra pek çok ülke gevşeme kararı alırken dünya Eris haberleri ile bir kez daha alarma geçmiş durumda.

Başta ABD ve İngiltere olmak üzere pek çok ülkede vaka sayıları yeniden tırmanışa geçerken uzmanlar bu durumun sorumlusu olarak yeni varyantı görüyor.

Gözden Kaçmasın Korona aşısı sonrası mahkemeye başvurmuştu... Yan etki davasında karar çıktı Haberi görüntüle

ABD'den peş peşe gelen maske adımları ise dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

Atlanta merkezli Morris Brown College, Kovid maskesi zorunluluğunu yeniden yürürlüğe koyduklarını duyurdu.

Haberin Devamı

Üniversite yönetimi yaptığı açıklamada maske takmanın 14 gün boyunca zorunlu olduğunun altını çizdi ve kampüs içinde mesafe kurallarına uyulmasını istedi.

Hastalık Kontrol Merkezleri'nden alınan son bilgiler, yeni varyantın Georgia eyaleti genelinde daha yaygın hale geldiğini ve eyalet genelinde hastaneye yatışlarda yüzde 30'a varan artış olduğunu gösteriyor.

Benzer bir karar Georgia eyaletinden yüzlerce kilometre uzaklıkta yer alan Lionsgate'ten de geldi.

John Wick ve Açlık Oyunları gibi filmlerin yapımcısı olan Hollywood stüdyosu, çalışanlarına maske zorunluluğu getirdi.

Deadline tarafından elde edilen elektronik postada Los Angeles'taki ofiste çalışanların tıbbı maske takması istendi.

Şirket ayrıca son 10 günde yurtdışına çıkan çalışanlarının ofise gelmemesini istedi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün son raporuna göre, 6 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında dünya genelinde 1 milyon yeni vaka ve 3.100 Covid kaynaklı ölüm kaydedildi. Bu da pandeminin başından bu yana can kaybının 7 milyona yaklaştığı anlamına geliyor...

BU 10 SEMPTOMA DİKKAT

EG.5, (Eris), yakın zamanda ABD'deki en baskın Kovid türü haline geldi ve CDC, bunun yeni vakaların %20'sinden fazlasını oluşturduğunu tahmin ediyor.

Peki yeni varyantın semptomları neler? İngiliz bilim insanları Eris'in en yaygın semptomlarını açıkladı.

Haberin Devamı

Eris, Omicron'un bir alt varyantıdır, bu nedenle semptomlar diğer varyantlarınkine benzer.

Gözden Kaçmasın En hızlısı Eris çıktı! 51 ülkede bildirildi Haberi görüntüle

Zoe Sağlık Çalışmasına göre Eris varyantında görülen en yaygın 10 semptom şöyle;