Korona aşısı sonrası mahkemeye başvurmuştu... Yan etki davasında karar çıktı

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2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs kısa sürede küresel bir pandemiye dönüşerek milyonlarca hayata mal oldu.

Dünya aşıların yardımıyla pandemiyi geride bıraktı ancak pandemiden geriye yan etki tartışmaları kaldı.

Aşıların yan etkilerine yönelik açılan tazminat talepleri geçen aylarda sıklıkla gündeme gelmişti.

Almanya'dan konu ile ilgili dikkat çeken bir karar çıktı.

Mainz Eyalet Mahkemesi, önceki gün AstraZeneca aşısı olduktan sonra sağ kulağı sağır olan diş doktorunun tazminat talebi için kararını verdi.

O zamanlar 40 yaşında olan kadın diş doktoru, AstraZeneca aşısı olduktan üç gün sonra sağ kulağında duyma sorunu yaşadı.

Davacı o günden bu yana sağ kulağının tamamen duymadığını belirtti. Mainz’da yaşayan kadın doktor, sağlık sorunlarının sebebinin aşı olduğunu iddia ederek aşı üreticisi AstraZeneca’dan 150 bin Euro manevi tazminat talep etti.

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Haziran ayında başlayan duruşmanın ilk günlerinde AstraZeneca temsilcileri, işitme hasarının aşının bir yan etkisi olduğunun henüz hiçbir çalışmada kanıtlanmadığını savundu.

Davacının avukatı ise aşı dışındaki nedenleri saf dışı bırakan bilirkişi raporu sundu. Ayrıca, işveren sigortası kurumu da yan etkinin aşıya bağlı olduğunu kabul ettiğini mahkemeye bildirdi.

Ancak mahkeme tazminat talebini reddetti. Sebebi ise henüz bilinmiyor. Mainz’da hafta başında görülen davada hâkim, gerekçelerin daha sonra yazılı olarak sunulacağına ve davacının yargılama masraflarını üstlenmek zorunda kalacağını açıkladı.

Davacının avukatı mahkemenin ‘hatalı bir karar’ verdiğini belirtirken, Mainz Eyalet Mahkemesi’nin neden başka bir uzman görüşü talep etmediğini anlamadığını söyledi. Davacı kadın doktor ise kararın ‘aşıdan etkilenen herkes için bir tokat’ olduğunu söyledi ve temyize gideceğini açıkladı.