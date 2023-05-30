Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Çinli bilim insanından flaş koronavirüs açıklaması... İlk defa doğrulandı!

Güncelleme Tarihi:

#Koronavirüs#Çin#Dünya
Çinli bilim insanından flaş koronavirüs açıklaması... İlk defa doğrulandı
İlker Koçaş
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2023 11:00

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen ve kısa sürede küresel bir pandemiye sebep olarak milyonlarca hayata mal olan koronavirüsün kökenine dair tartışmalar sürerken Çinli üst düzey bilim insanın açıklamaları spot ışıklarının bir kez daha Wuhan'a çevrilmesine neden oldu.

Haberin Devamı

2019'un son aylarında hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde milyonlarca hayata mal oldu.

Pek çok alışkanlığımızı geride bırakmamıza neden olan virüsü aşıların yardımı ile yenmeyi başardık.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Kovid-19'un sağlık açısından artık 'küresel bir acil durum' teşkil etmediğini açıkladı.

Bu açıklama ile dünya derin bir nefes alırken virüsün kökeni, nasıl ve ne zaman ortaya çıktığına dair henüz net bir bilgiye sahip olmayan bilim dünyası Çinli bilim insanı George Gao'nun sözlerini tartışıyor.

Çinli bilim insanından flaş koronavirüs açıklaması... İlk defa doğrulandı
2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korovirüs kısa sürede dünyanın dört bir yanına yayılmıştı. Bölgedeki laboratuvar ise o tarihten beri pek çok teorinin merkezinde yer almıştı.

Haberin Devamı

İngiliz BBC'ye konuşan Çinli üst düzey bilim insanı BBC'ye verdiği demeçte, virüsün laboratuvardan sızmış olma olasılığının göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

Çin Hastalık Kontrol Merkezi'nin başkanı olarak Prof George Gao, pandemiye yanıt vermede ve kökeninin izini sürme çabalarında kilit bir rol oynadı.

Çin hükümeti, hastalığın Wuhan'daki laboratuvardan kaynaklanmış olabileceği yönündeki tüm iddiaları reddediyor. Ancak Gao bu ihtimali gözardı etmiyor.

WUHAN LABROTUVARI İNCELENDİ

'Her zaman her şeyden şüphelenebilirsiniz. Bu bilimdir. Hiçbir şeyi göz ardı etmeyin' diyen Gao Wuhan Viroloji Enstitüsü (WIV) hakkında resmi soruşturma yürütüldüğünü de söyledi.

Gözden KaçmasınDSÖ ‘küresel acil durum’ uyarısını sona erdirdi ama uzmanlar temkinliDSÖ ‘küresel acil durum’ uyarısını sona erdirdi ama uzmanlar temkinliHaberi görüntüle

BBC Gao'dan bunun, başka bir hükümet biriminin, Çin'in en iyi ulusal laboratuvarlarından biri olan ve koronavirüsleri yıllarca incelediği bilinen WIV'de resmi bir arama yapıp yapmadığını açıklamasını istedi.

Çinli bilim insanı bu sorunun üzerine 'Evet. O laboratuvar uzmanlar tarafından iki kez kontrol edildi' dedi.

BBC bu açıklamanın resmi soruşturmaya daitr ilk onay olduğunun altını çizdi.

Gao elinde bir kanıt olmadığının altını çizerek incelemeden sonra labrotuvarın 'temiz' raporu aldığını duyduğunu belirtti ve 'Bence vardıkları sonuç, tüm protokolleri takip ettikleri ve herhangi bir sorun bulmadılar' dedi.

Haberin Devamı

Çinli bilim insanından flaş koronavirüs açıklaması... İlk defa doğrulandı
Bazı uzmanlar, virüsün enfekte bir bilim insanı yoluyla veya tesisteki atıkların uygunsuz bir şekilde bertaraf edilmesi yoluyla kaçmış olabileceğine inanıyor.

SIZAN YAZIŞMALAR 2017'Yİ İŞARET EDİYOR

EcoHealth Alliance ile ABD hükümeti fon sağlayıcıları arasındaki elektronik posta yazışmalar ortaya çıkmış yazışmalarda yarasalar ve diğer yüksek riskli türlerden alınan viral DNA'lar Haziran 2017 ile Mayıs 2019 arasında Wuhan'daki tesise gönderildiği bilgisi yer almıştı.

Hem Yunnan hem de Laos'tan toplanan genetik diziler, Wuhan enstitüsünde çevrimiçi bir veri tabanında tutuldu. Ancak bu bilgilerin tamamı Eylül 2019'da Çin tarafından kaldırıldı.

Haberin Devamı

Çin'in bu hamlesi ile uzmanların laboratuvarda tam olarak hangi suşların çalışıldığından emin olmamasının önü kesilmiş oldu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#Çin#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Her şey 60 saniye içinde oldu 270 kiloluk boz ayının karşısında duran 17 yaşında bir çocuktum... O an ölmek üzere olduğumu fark ettim

Her şey 60 saniye içinde oldu! '270 kiloluk boz ayının karşısında duran 17 yaşında bir çocuktum... O an ölmek üzere olduğumu fark ettim'

#Alex Messenger
Dersler yarım gün, içeride telefonlar çekmiyor... Geleceğin kraliçeleri bu okulda eğitim görüyor

Dersler yarım gün, içeride telefonlar çekmiyor... Geleceğin kraliçeleri bu okulda eğitim görüyor

#Prenses Leonor
YENİ TREND DUVAR PİLATESİ | Tek ihtiyacınız olan kendi vücut ağırlığınız ve bir duvar

YENİ TREND DUVAR PİLATESİ | Tek ihtiyacınız olan kendi vücut ağırlığınız ve bir duvar

#Sağlık