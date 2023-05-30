Çinli bilim insanından flaş koronavirüs açıklaması... İlk defa doğrulandı!

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2019'un son aylarında hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde milyonlarca hayata mal oldu.

Pek çok alışkanlığımızı geride bırakmamıza neden olan virüsü aşıların yardımı ile yenmeyi başardık.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Kovid-19'un sağlık açısından artık 'küresel bir acil durum' teşkil etmediğini açıkladı.

Bu açıklama ile dünya derin bir nefes alırken virüsün kökeni, nasıl ve ne zaman ortaya çıktığına dair henüz net bir bilgiye sahip olmayan bilim dünyası Çinli bilim insanı George Gao'nun sözlerini tartışıyor.

2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korovirüs kısa sürede dünyanın dört bir yanına yayılmıştı. Bölgedeki laboratuvar ise o tarihten beri pek çok teorinin merkezinde yer almıştı.

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İngiliz BBC'ye konuşan Çinli üst düzey bilim insanı BBC'ye verdiği demeçte, virüsün laboratuvardan sızmış olma olasılığının göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

Çin Hastalık Kontrol Merkezi'nin başkanı olarak Prof George Gao, pandemiye yanıt vermede ve kökeninin izini sürme çabalarında kilit bir rol oynadı.

Çin hükümeti, hastalığın Wuhan'daki laboratuvardan kaynaklanmış olabileceği yönündeki tüm iddiaları reddediyor. Ancak Gao bu ihtimali gözardı etmiyor.

WUHAN LABROTUVARI İNCELENDİ

'Her zaman her şeyden şüphelenebilirsiniz. Bu bilimdir. Hiçbir şeyi göz ardı etmeyin' diyen Gao Wuhan Viroloji Enstitüsü (WIV) hakkında resmi soruşturma yürütüldüğünü de söyledi.

BBC Gao'dan bunun, başka bir hükümet biriminin, Çin'in en iyi ulusal laboratuvarlarından biri olan ve koronavirüsleri yıllarca incelediği bilinen WIV'de resmi bir arama yapıp yapmadığını açıklamasını istedi.

Çinli bilim insanı bu sorunun üzerine 'Evet. O laboratuvar uzmanlar tarafından iki kez kontrol edildi' dedi.

BBC bu açıklamanın resmi soruşturmaya daitr ilk onay olduğunun altını çizdi.

Gao elinde bir kanıt olmadığının altını çizerek incelemeden sonra labrotuvarın 'temiz' raporu aldığını duyduğunu belirtti ve 'Bence vardıkları sonuç, tüm protokolleri takip ettikleri ve herhangi bir sorun bulmadılar' dedi.

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Bazı uzmanlar, virüsün enfekte bir bilim insanı yoluyla veya tesisteki atıkların uygunsuz bir şekilde bertaraf edilmesi yoluyla kaçmış olabileceğine inanıyor.

SIZAN YAZIŞMALAR 2017'Yİ İŞARET EDİYOR

EcoHealth Alliance ile ABD hükümeti fon sağlayıcıları arasındaki elektronik posta yazışmalar ortaya çıkmış yazışmalarda yarasalar ve diğer yüksek riskli türlerden alınan viral DNA'lar Haziran 2017 ile Mayıs 2019 arasında Wuhan'daki tesise gönderildiği bilgisi yer almıştı.

Hem Yunnan hem de Laos'tan toplanan genetik diziler, Wuhan enstitüsünde çevrimiçi bir veri tabanında tutuldu. Ancak bu bilgilerin tamamı Eylül 2019'da Çin tarafından kaldırıldı.

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Çin'in bu hamlesi ile uzmanların laboratuvarda tam olarak hangi suşların çalışıldığından emin olmamasının önü kesilmiş oldu.