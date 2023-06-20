Bakan Koca’dan kızamık açıklaması: Artış var aşı takvimini aksatmayın

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SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, kızamık vakalarında son yıllarda artış olduğunu açıkladı. Ailelere “Aşı takvimine uyun” çağrısında bulunan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

ARTIŞ VAR AMA ÖLÜM YOK

“Ülkemizde kızamık vakalarına bağlı ölümler olduğu yönünde medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmıyor. Konuyla ilgili kaygı uyandıran iddialar asılsız. Öncelikle şu önemli bilgiye dikkat çekmek istiyoruz. Kızamığa bağlı bir ölüm söz konusu değil. Kızamığa bağlı olduğu veya olabileceği iddia edilen ölümün nedeni HIV/AIDS hastalığı kaynaklı multiorgan yetmezliği. Hasta 2015 doğumlu, yabancı uyruklu. Bilindiği gibi, sağlık çalışanlarımızın ilgili programa bağlı olarak sürdürdüğü çalışmalar sonucunda ülkemizde kızamık hastalığı tamamen kontrol altına alınmıştı. Ancak son yıllarda birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de yurtdışından gelen vakalara bağlı olarak kızamık vakalarında bir artış olduğu gerçek.

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1 YAŞTAN İTİBAREN 3 DOZ

Bağışıklama Danışma Kurulumuzun önerisiyle 2019 yılından itibaren çocuklarımıza bir yaşından önce başlayarak üç doz kızamık aşısı uyguluyoruz. Bilimsel veriler, kızamık vakalarının görüldüğü dönemlerde aşı takvimine titizlikle uyulmasının yararına işaret ediyor. Bu vesileyle vatandaşlarımızı çocuklarının sağlığı için aşı konusunda titiz davranmaya davet ediyoruz. Zaten aile hekimlerimiz kendilerine kayıtlı olan çocukların aşılanma durumlarını gözden geçirerek, yaşına göre eksik aşılı olan tüm çocukların ivedilikle aşılanması konusunda uyarılıyor.

TEMASLILAR TAKİPTE

Bağışıklama Danışma Kurulu ve Kızamık Doğrulama Komitesi’nin aldığı kararlar doğrultusunda, İstanbul’dan başlayarak tüm illerimizde 2023 yılının ocak ayından itibaren yoğun kontrol stratejileri uygulamaya konuldu. Bu kontrol stratejileri çerçevesinde, tüm vakaların temaslıları (ev, okul, işyeri ve hastane) tespit ediliyor, temas sonrası profilaksi çalışmaları yürütülüyor ve temaslılar en uzun kuluçka süresi boyunca izleniyor. Vaka görülen yerlerde saha çalışmaları ile aktif vaka aranıyor, tespit edilen eksik aşılı ve aşısız çocuklar saha ekiplerince aşılanıyor.

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RİSKLİ MESLEK GRUPLARI DA AŞILANIYOR

Özellikle toplu halde yaşanan yerlerde (geçici barınma merkezleri, geri gönderme merkezleri, yurtlar vb) güçlendirilmiş sürveyans çalışmaları ile gerekli taramalarla aktif vaka araştırması yapılıyor, aşısız ya da yaşına göre eksik aşılı kişilerin aşılanması sağlanıyor. Sağlık kurumlarına şüpheli bir vaka başvurusu olması halinde triyaj ve izolasyon önlemlerinin güçlendirilmesi azami düzeye çıkarıldı. Sağlık çalışanlarının kızamığa karşı bağışık oldukları kanıtlanamıyorsa aşılanmaları sağlanıyor. İl Sağlık Müdürlükleri tarafından belirlenen riskli bölgelerde evlere giderek aşılama çalışmaları yürütülüyor. Asker ile turizm sektörü ve havalimanlarında görev yapan personelin aşılaması çalışmaları da yürütülüyor.”

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ATEŞ - DÖKÜNTÜ - KIZARIKLIK

- KIZAMIK son derece bulaşıcı bir hastalık, temas ettikten sonra 8-10 günlük bir kulukça süresi var. Bu süreden sonra yüz ve gözlerde kızarıklık, burun akıntısı, öksürük, ağız içinde lekeler görülmesi, vücutta döküntü çıkması ile seyreder. Kızamığın ciddi bir komplikasyonu var. Geçirdikten sonra 5-7 yıl sonra bile beyin hasarı gelişebilir. Engellilik hali oluşturabilir. Ölümcül olabilir.

AŞILAMA ORANI YÜZDE 95

- “COVID-19 pandemisi döneminde maalesef artış gösteren aşı reddi kampanyalarına rağmen, sağlık çalışanlarımızın çabaları sonucunda çocuklarımızın KKK-I aşı kapsayıcılığının ülke genelinde yüzde 95’in üzerinde tutulması sağlandı. Aşılarının, aşı reddi nedeniyle yapılamadığı İzlem/Aşı Durumu Bilgilendirme Onam Formu ile bildirilen çocuk sayısının gittikçe azalması sevindirici.

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YABANCILARDA ORAN NE

Türkiye’de bulunan yabancılar içinse ayrı aşı kapsayıcılığı hesaplanıyor. Bu oran KKK aşısı için yüzde 87 ile 92 arasında seyrediyor. “

GÖÇMENLERDE EKSİK DOZ TAMAMLANIYOR

- SAĞLIK Bakanı, yabancılara aşılamayla ilgili de bilgi verdi: “Göçmen sağlığı merkezleri ve yabancı uyruklular polikliniğinden hizmet alan kişiler acilen değerlendirilip, yaşına göre eksik aşılı olan tüm çocukların ivedilikle aşılaması yapılıyor. Bağışıklama Danışma Kurulu’nun bu ay içinde yaptığı son toplantıda mevcut durum değerlendirildi, durumun stabil olduğu tespit edildi, buna rağmen çalışmaların aynı ciddiyet ile devam etmesi yönünde karar alındı.”

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ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE BAĞIŞIKLAMA DERNEĞİ BAŞKANI PROF. DR. ERGİN ÇİFTÇİ: ÖNLENEMEZSE HALK SAĞLIĞI SORUNU OLUR

ANKARA Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Başkanı Prof. Dr. Ergin Çiftçi, Türkiye’de kızamık vaka sayısının ciddi oranda arttığını belirterek, “Ülkemizde oldukça başarılı bir aşılama uygulaması yapılıyor ancak bu artış halk sağlığı sorunu ortaya çıkarabilir” dedi.

Çiftçi, Hürriyet’e şunları söyledi:

İKİNCİ DOZ İÇİN 4 YAŞ BEKLENMEYEBİLİR: “Ülkede ciddi kızamık sorunu olan yerlerdeki bebeklere 6 aylıktan itibaren tek doz kızamık aşısı yapılabilir. Çünkü bebeklerin bu dönemde alacakları kızamık virüsü, büyük sağlık sorunları yaşatabilir hatta ölümcül olabilir. Bu aşıyı olan ve diğer bölgelerdeki bebekler normal aşılama takvimiyle devam etmeliler. Bu takvim de ilk doz 9-12 ay, ikinci doz 48 ay (kızamık-kızamıkçık ve kabakulak) olarak devam eder. Yine ortaya çıkan bir salgın tehlikesi varsa ikinci doz için 4 yaş da beklenmeyebilir.

TAM AŞILI OLANLAR DA RİSK ALTINDA: kızamık virüsü taşıyan biriyle temas eden kişi (yaşı ne olursa olsun, kızamık hastalığını geçirmediyse, aşıları tam değilse) mutlaka 72 saat içinde aşılanmalı. Böylece etkili bir koruyuculuk elde edilir. Bir çocuk 4 yaşını geçmiş ve hiç aşılanmamışsa aşılama yine yapılabilir. İlk dozu hemen alabilir, ikinci doz 28 gün sonra vurulabilir.

AŞI İÇİN YAŞ SINIRI: Kesin bir yaş söylemek doğru olmaz ama aşı olduğunu ya da hastalığı geçirdiğini kanıtlayamayan herkes, özellikle bunu göçmenler için söylüyorum, mutlaka erişkin aşılarını olmalılar. Bu zorunlu tutulmalı. Aksi halde ülkede bir halk sağlığı sorunu ortaya çıkar. Aşı yaptırmayan sayısında artış olursa, halk sağlığı sorunu oluşmasına neden olur. O zaman aşı olmamış, sağlık sorunu nedeniyle aşı yaptıramayan (gebeler ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler), hatta aşı koruması yüzde 98’in dışında kalan tam aşılı bireyler bile risk altında kalırlar.

AŞI ZORUNLU OLABİLİR: Ülkemizde oldukça başarılı bir aşılama uygulaması yapılıyor ancak halk sağlığı sorunu çıkması durumunda sağlık otoritesi aşıyı zorunlu tutabilir.”