Bakan Koca’dan “aşı karşıtı” eleştirilerine yanıt: Asla söz konusu olamaz

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Beştepe’de yapılan Kabine toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Koca, şunları söyledi:

AŞI KARŞITLIĞI SÖZ KONUSU DEĞİL

“Aşı karşıtlığı konusu en son bize yakıştırılabilir. Bu süreçte Türkiye, bağışıklama programında bulunan çocukluk çağı aşılarında yüzde 95’in üzerinde aşılama oranına sahip olmuş durumda. Bakanlığımıza bağlı konularda tüm süreçleri bilim kurulları ile birlikte yürütüyoruz. Dolayısıyla bizim bilime, akla, mantığa karşı olmamız söz konusu dahi olamaz. Aşı karşıtlığının mantıklı hiçbir yanı yok. Bizim de aşıya karşı olmak gibi bir durumumuz asla söz konusu olamaz. Bazı açıklamalarımın hekim ve bilim insanlarına yönelik olduğuna dair yorumlar yapanlar oldu. Onları hedef göstermekle itham ettiler. Açıklamamdan böyle bir sonuç çıkarılması kesinlikle mümkün değil. Bu açıklamalar, hekimlerimizin önlüğünün beyazına, leke gelmemesi ve onları muhafaza etmek adına yapılmış açıklamalardı. Dolayısıyla çocukluk çağı aşı programı konusunda tüm vatandaşlarımız son derece hassasiyetle hareket etmeli ve çocukluk çağı aşılarının yaptırılmasını temin etmeli. Aşı programındaki aşılarından eksikleri olan çocuklarımızın aşılarını çocuklarına özenle yaptırmalılar.

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GRİP AŞISI TANIMLANMIŞ HERKES MEVSİMSEL GRİP AŞILARINI YAPTIRMALI

Grip aşısı için kendisine aşı tanımlanmış olan herkes mevsimsel grip aşılarını yaptırmalı. Covid-19, mevsimsel hale geldiğinde, belki grip aşısındaki mevsimsel suşlara ilave edilerek mevsimsel grip aşısı şekline dönebilir. Mevsimsel hale gelmesi önümüzdeki süreçte gerçekleşebilir. Dolayısıyla bu anlamda bir endişemiz yok. Bakın, aşılama konusundaki hassasiyetimi çocukluk çağı aşıları ve grip aşıları üzerinde ısrarla gündeme getiriyorum. Bu söylemler aşı karşıtlığı ile örtüşebilir mi?

37 ŞEHİR HASTANESİ



Bugün (10 Ekim) Gaziantep Şehir Hastanemiz hasta kabulüne başladı. Böylelikle 22’nci şehir hastanemiz açılmış oldu. Bir iki hafta içerisinde İzmir Şehir Hastanemizde de hasta kabulüne başlayacağız. Bütün büyük şehirlerimizde şehir hastanesi yapmak üzere bir planlama yapıldı. Kimisinin projesi tamamlanırken kimisinin de yapımı devam ediyor. İnşaatı devam edenlerle birlikte toplam 37'ye yakın şehir hastanemiz tamamlanmış olacak.”