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Bakan Koca’dan “aşı karşıtı” eleştirilerine yanıt: Asla söz konusu olamaz

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#Covid-19#Bakan Koca#Grip
Bakan Koca’dan “aşı karşıtı” eleştirilerine yanıt: Asla söz konusu olamaz
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2023 11:59

SON günlerde yaptığı Covid-19 açıklaması ile “aşı karşıtı” olarak eleştirilen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eleştirilere cevap verdi. Bakan Koca, “Aşı karşıtlığı konusu en son bize yakıştırılabilir. Aşı karşıtlığının mantıklı hiçbir yanı yoktur. Bizim de aşıya karşı olmak gibi bir durumumuz asla söz konusu olamaz” dedi. Bakan Koca ayrıca, “Grip aşısı için kendisine aşı tanımlanmış olan herkes mevsimsel grip aşılarını yaptırmalı” açıklamasını yaptı.

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Beştepe’de yapılan Kabine toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Koca, şunları söyledi:

AŞI KARŞITLIĞI SÖZ KONUSU DEĞİL

“Aşı karşıtlığı konusu en son bize yakıştırılabilir. Bu süreçte Türkiye, bağışıklama programında bulunan çocukluk çağı aşılarında yüzde 95’in üzerinde aşılama oranına sahip olmuş durumda. Bakanlığımıza bağlı konularda tüm süreçleri bilim kurulları ile birlikte yürütüyoruz. Dolayısıyla bizim bilime, akla, mantığa karşı olmamız söz konusu dahi olamaz. Aşı karşıtlığının mantıklı hiçbir yanı yok. Bizim de aşıya karşı olmak gibi bir durumumuz asla söz konusu olamaz. Bazı açıklamalarımın hekim ve bilim insanlarına yönelik olduğuna dair yorumlar yapanlar oldu. Onları hedef göstermekle itham ettiler. Açıklamamdan böyle bir sonuç çıkarılması kesinlikle mümkün değil. Bu açıklamalar, hekimlerimizin önlüğünün beyazına, leke gelmemesi ve onları muhafaza etmek adına yapılmış açıklamalardı. Dolayısıyla çocukluk çağı aşı programı konusunda tüm vatandaşlarımız son derece hassasiyetle hareket etmeli ve çocukluk çağı aşılarının yaptırılmasını temin etmeli. Aşı programındaki aşılarından eksikleri olan çocuklarımızın aşılarını çocuklarına özenle yaptırmalılar.

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GRİP AŞISI TANIMLANMIŞ HERKES MEVSİMSEL GRİP AŞILARINI YAPTIRMALI

Grip aşısı için kendisine aşı tanımlanmış olan herkes mevsimsel grip aşılarını yaptırmalı. Covid-19, mevsimsel hale geldiğinde, belki grip aşısındaki mevsimsel suşlara ilave edilerek mevsimsel grip aşısı şekline dönebilir. Mevsimsel hale gelmesi önümüzdeki süreçte gerçekleşebilir. Dolayısıyla bu anlamda bir endişemiz yok. Bakın, aşılama konusundaki hassasiyetimi çocukluk çağı aşıları ve grip aşıları üzerinde ısrarla gündeme getiriyorum. Bu söylemler aşı karşıtlığı ile örtüşebilir mi?

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#Covid-19#Bakan Koca#Grip

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