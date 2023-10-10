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Son dakika: İsrail-Hamas savaşında son durum... Hamas'tan İsrail'e 'Gazze' ültimatomu! İsrail bombardımanı gece boyunca sürdü, acı bilançoyu Filistin Sağlık Bakanı açıkladı

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#İsrail#Hamas#Dünya
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2023 08:01

Dünya günlerdir İsrail ve Gazze'den gelen haberleri konuşuyor. Cumartesi günü gerçekleştirilen Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından İsrail Başbakanı Netanyahu kameraların karşısına geçmiş ve 'savaştayız' demişti. Netanyahu'nun bu açıklamasından saatler sonra İsrail resmen Hamas'a savaş ilan etti. Gazze'yi ablukaya alan İsrail güçlerinin saldırıları sürüyor. Hamas yetkilisinden İsrail'e ültimatom gibi bir uyarı geldi. Gazze'deki acı bilançoyu ise Filistin Sağlık Bakanı dünyaya duyurdu. İşte bölgeden dakika dakika son gelişmeler...

İSRAİLLİ KOMUTAN'DAN GAZZE MESAJI: İMKAN VARKEN KAÇIN
İSRAİLLİ KOMUTANDAN GAZZE MESAJI: İMKAN VARKEN KAÇIN

İsrail ordusu, Hamas terör grubuyla devam eden savaşın ortasında Filistinlilere Gazze Şeridi'ni terk ederek Mısır'a gitmelerini tavsiye etti. Yarbay Richard Hecht yabancı gazetecilerle yaptığı görüşmede 'Refah kapısı hâlâ açık. Dışarı çıkabilen herkese dışarı çıkmalarını tavsiye ederim' dedi. Times of Israel bu gelişmeyi 'IDF, Gazzelilere hâlâ imkanları varken Mısır'a kaçmalarını söyledi' başlığı ile okurlarına duyurdu.

'GAZZE'DE 200'ÜN ÜZERİNDE HEDEF VURULDU'

İsrail ordusu, bir gecede Gazze Şeridi'ndeki Rimal ve Han Yunus'ta 200'den fazla noktayı hedef aldığını duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) yaptığı açıklamada, saldırıda savaş uçaklarının da kullanıldığı bilgisine yer verdi.


İSRAİL: GAZZE DUVARINDA KONTROL BİZDE

İsrail Gazze'yi ayıran duvar boyunca kontrolü sağladığını duyurdu. İsrail askeri sözcüsü Daniel Hagari, Hamas savaşçılarından bazılarının hâlâ İsrail kontrolündeki bölgelerde olma olasılığını göz ardı etmediğini söyledi. İsrail ayrıca topraklarında 1.500 Hamas teröristinin cansız bedeninin bulunduğunu öne sürdü.

BLINKEN İSRAİLLİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrailli mevkidaşı Eli Cohen ile görüştü ve Washington'un, Hamas tarafından tutulan tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamaya yönelik desteğini yineledi.

FİLİSTİN: 704 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
FİLİSTİN: 704 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Filistin Sağlık Bakanı, İsrail'in hava saldırılarında ölenlerin sayısının 704'e yükseldiğini açıkladı. Saldırılar sonucunda yaklaşık 4 bin Filistinli de yaralandı. İsrail'in sürekli hava saldırıları nedeniyle Gazze'de halihazırda 137 binden fazla insan yerinden edildi.

AL AKSA ŞEHİTLERİ: BATI ŞERİA'DA SAVAŞIYORUZ

Filistin El Aksa Şehitleri Tugayları, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçleriyle savaştığını söyledi. Filistinli silahlı grup, Telegram uygulamasındaki bir dizi mesajda, 'savaşçılarının Nablus'taki İsrail güçlerinin yanı sıra Cenin'deki İsrail araçlarını da doğrudan hedef aldığını' söyledi.

HAMAS'TAN İSRAİL'E UYARI
HAMASTAN İSRAİLE UYARI

Hamas'ın sürgündeki liderliğinin bir üyesi olan Ali Barakeh, İsrail'in Gazze'yi bombalaması ve Hamas yönetimindeki bölgeyi tamamen ablukaya alma sözü vermesi üzerine Beyrut'taki ofisinde Associated Press'e konuştu. Hamas yetkilisi, az sayıda kişinin İsrail'e yönelik geniş kapsamlı saldırıdan haberdar olduğunu söyledi. İran'ın operasyonda dahili olmadığını vurgulayan Barakeh, İran ve Lübnan Hizbullah'ı gibi müttefiklerin 'Gazze'nin bir imha savaşına maruz kalması durumunda savaşa katılacağını' söyledi.

BM'DE FİLİSTİNLİLER İÇİN SAYGI DURUŞU

BM İnsan Hakları Konseyi 'Filistin topraklarında ve başka yerlerdeki' can kayıpları için saygı duruşunda bulundu.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineİSRAİLLİ KOMUTAN'DAN GAZZE MESAJI: İMKAN VARKEN KAÇIN
timeline'GAZZE'DE 200'ÜN ÜZERİNDE HEDEF VURULDU'
timelineİSRAİL: GAZZE DUVARINDA KONTROL BİZDE
timelineBLINKEN İSRAİLLİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ
timelineFİLİSTİN: 704 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
timelineAL AKSA ŞEHİTLERİ: BATI ŞERİA'DA SAVAŞIYORUZ
timelineHAMAS'TAN İSRAİL'E UYARI
timelineBM'DE FİLİSTİNLİLER İÇİN SAYGI DURUŞU
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#İsrail#Hamas#Dünya

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