HAMAS'TAN İSRAİL'E UYARI

Hamas'ın sürgündeki liderliğinin bir üyesi olan Ali Barakeh, İsrail'in Gazze'yi bombalaması ve Hamas yönetimindeki bölgeyi tamamen ablukaya alma sözü vermesi üzerine Beyrut'taki ofisinde Associated Press'e konuştu. Hamas yetkilisi, az sayıda kişinin İsrail'e yönelik geniş kapsamlı saldırıdan haberdar olduğunu söyledi. İran'ın operasyonda dahili olmadığını vurgulayan Barakeh, İran ve Lübnan Hizbullah'ı gibi müttefiklerin 'Gazze'nin bir imha savaşına maruz kalması durumunda savaşa katılacağını' söyledi.