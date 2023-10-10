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İsrail ordusu, Hamas terör grubuyla devam eden savaşın ortasında Filistinlilere Gazze Şeridi'ni terk ederek Mısır'a gitmelerini tavsiye etti. Yarbay Richard Hecht yabancı gazetecilerle yaptığı görüşmede 'Refah kapısı hâlâ açık. Dışarı çıkabilen herkese dışarı çıkmalarını tavsiye ederim' dedi. Times of Israel bu gelişmeyi 'IDF, Gazzelilere hâlâ imkanları varken Mısır'a kaçmalarını söyledi' başlığı ile okurlarına duyurdu.
İsrail ordusu, bir gecede Gazze Şeridi'ndeki Rimal ve Han Yunus'ta 200'den fazla noktayı hedef aldığını duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) yaptığı açıklamada, saldırıda savaş uçaklarının da kullanıldığı bilgisine yer verdi.
İsrail Gazze'yi ayıran duvar boyunca kontrolü sağladığını duyurdu. İsrail askeri sözcüsü Daniel Hagari, Hamas savaşçılarından bazılarının hâlâ İsrail kontrolündeki bölgelerde olma olasılığını göz ardı etmediğini söyledi. İsrail ayrıca topraklarında 1.500 Hamas teröristinin cansız bedeninin bulunduğunu öne sürdü.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrailli mevkidaşı Eli Cohen ile görüştü ve Washington'un, Hamas tarafından tutulan tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamaya yönelik desteğini yineledi.
Filistin Sağlık Bakanı, İsrail'in hava saldırılarında ölenlerin sayısının 704'e yükseldiğini açıkladı. Saldırılar sonucunda yaklaşık 4 bin Filistinli de yaralandı. İsrail'in sürekli hava saldırıları nedeniyle Gazze'de halihazırda 137 binden fazla insan yerinden edildi.
Filistin El Aksa Şehitleri Tugayları, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçleriyle savaştığını söyledi. Filistinli silahlı grup, Telegram uygulamasındaki bir dizi mesajda, 'savaşçılarının Nablus'taki İsrail güçlerinin yanı sıra Cenin'deki İsrail araçlarını da doğrudan hedef aldığını' söyledi.
Hamas'ın sürgündeki liderliğinin bir üyesi olan Ali Barakeh, İsrail'in Gazze'yi bombalaması ve Hamas yönetimindeki bölgeyi tamamen ablukaya alma sözü vermesi üzerine Beyrut'taki ofisinde Associated Press'e konuştu. Hamas yetkilisi, az sayıda kişinin İsrail'e yönelik geniş kapsamlı saldırıdan haberdar olduğunu söyledi. İran'ın operasyonda dahili olmadığını vurgulayan Barakeh, İran ve Lübnan Hizbullah'ı gibi müttefiklerin 'Gazze'nin bir imha savaşına maruz kalması durumunda savaşa katılacağını' söyledi.
BM İnsan Hakları Konseyi 'Filistin topraklarında ve başka yerlerdeki' can kayıpları için saygı duruşunda bulundu.