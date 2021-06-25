Bakan Koca, ünlü sunucu Okan Bayülgen'in yer aldığı kamu spotunu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Kovid-19 aşılama kampanyası kapsamında ünlü sunucu Okan Bayülgen'in aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı.

Okan Bayülgen, "Ben de yerli yabancı aşı karşıtı yazıları okudum, videoları izledim. Biliyorum birçok kişinin aklı çeliniyor. Sonra doktor arkadaşlarıma sordum. Covid-19’un ölümcül etkilerine karşı aşı olmaktan başka çaremiz yok. Ben doktorlara inanıyorum."

ÜNLÜ İSİMLER KOLLARI SIVADI



Ünlü oyuncular aşı kampanyası için kolları sıvayarak aşı kampanyasına tüm hızıyla destek olmaya devam ediyor. Daha önce Şener Şen, Haluk Bilginer, Cem Yılmaz ve Ezgi Mola gibi ünlülerin aşı olmaya davet eden kamu spotlarına Okan Bayülgen de dahil oldu.

Okan Bayülgen: Ben de yerli yabancı aşı karşıtı yazıları okudum, videoları izledim. Biliyorum birçok kişinin aklı çeliniyor. Sonra doktor arkadaşlarıma sordum. Covid-19’un ölümcül etkilerine karşı aşı olmaktan başka çaremiz yok. Ben doktorlara inanıyorum. pic.twitter.com/hSUVYfm8eN — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 25, 2021

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