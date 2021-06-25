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hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 25.06.2021 - 18:42 | Son Güncelleme:

Bakan Koca, ünlü sunucu Okan Bayülgen'in yer aldığı kamu spotunu paylaştı

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Sağlık Bakanlığı'nın aşı karşıtlığıyla mücadele kapsamında yayınladığı kamu spotlarına bir yenisi daha eklendi. Şener Şen, Cem Yılmaz, Ezgi Mola ve Candan Erçetin gibi isimlerin katıldığı kampanyaya bugün ünlü şovmen Okan Bayülgen de dahil oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Kovid-19 aşılama kampanyası kapsamında ünlü sunucu Okan Bayülgen'in aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı.

Ünlülerden aşı kampanyası: Filmin sonunu değiştirelim
Ünlülerden aşı kampanyası: 'Filmin sonunu değiştirelim'

Okan Bayülgen, "Ben de yerli yabancı aşı karşıtı yazıları okudum, videoları izledim. Biliyorum birçok kişinin aklı çeliniyor. Sonra doktor arkadaşlarıma sordum. Covid-19’un ölümcül etkilerine karşı aşı olmaktan başka çaremiz yok. Ben doktorlara inanıyorum."

Cem Yılmazdan koronavirüs aşısı çağrısı: Birazdan söyleyeceklerim size komik gelmeyebilir ama yüzümüzü güldürecek
Cem Yılmaz'dan koronavirüs aşısı çağrısı: Birazdan söyleyeceklerim size komik gelmeyebilir ama yüzümüzü güldürecek

ÜNLÜ İSİMLER KOLLARI SIVADI

Ünlü oyuncular aşı kampanyası için kolları sıvayarak aşı kampanyasına tüm hızıyla destek olmaya devam ediyor. Daha önce Şener Şen, Haluk Bilginer, Cem Yılmaz ve Ezgi Mola gibi ünlülerin aşı olmaya davet eden kamu spotlarına Okan Bayülgen de dahil oldu.

Candan Erçetinin yer aldığı yeni kamu spotu
Candan Erçetin'in yer aldığı yeni kamu spotu

 

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