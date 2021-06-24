Ünlülerden aşı kampanyası: 'Filmin sonunu değiştirelim'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kolları sıvıyoruz” sloganıyla yürütülen aşı kampanyası kapsamında hazırlanan videoları Twitter hesabından paylaştı. Aşılanmanın önemine vurgu yapan ünlü isimler “Kolları sıvıyoruz” dedi. Ünlü isimler videolarda vatandaşlara seslenirken “Hepimiz biliyoruz ki salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu, dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Tedbirler ve aşıyla COVID-19’u aşıyoruz. Sağlığımız için kolları sıvıyoruz” mesajını verdi. Kamu spotlarının televizyon kanallarında gösterileceği öğrenildi.

NE DEDİLER?

Şener Şen: “Sinemalarda, konserlerde, tiyatrolarda yeniden buluşmamız için, normal hayatımıza geri dönmemiz için siz de mutlaka aşınızı yaptırın.”

Haluk Bilginer: “Aşıyla pandemi son bulacak, perdelerimiz yine açılacak. Bugün alkışlar bize değil, hepimizin sağlığını koruyarak aşı olanlara…”

Ezgi Mola: “Bu kadarı ancak filmlerde olur dediğimiz birçok şeyi pandemi döneminde yaşadık. Ancak filmin sonunu değiştirmek bizim elimizde. Aşımızı olalım, hayatımıza kaldığımız yerden sağlıkla devam edelim.”

Dr. Mehmet Öz: “Pandeminin sonunu getirmek ve geleceğe sağlıklı bakmak için mutlaka aşı olalım.”

"KOMİK DEĞİL AMA YÜZÜNÜZÜ GÜLDÜRECEK"

Cem Yılmaz: “Birazdan söyleyeceklerim size komik gelmeyebilir ama yüzünüzü güldürecek. Koronavirüsün şakası yok ama çaresi var. Sağlıklı günlerimize hemen geri dönebilmek için lütfen aşılarımızı olalım. Olur mu.”

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