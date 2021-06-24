Bakan Koca, ünlü şarkıcı Candan Erçetin'in yer aldığı yeni kamu spotunu paylaştı

Haziran ayında başlatılan aşı seferberliği için Sağlık Bakanlığınca hazırlanan kamu spotlarına bir yenisi daha eklendi.

Kamu spotunda vatandaşlara aşı olma çağrısında bulunan şarkıcı Candan Erçetin, "Müziğin kaldığı yerden devam etmesi ve çocuklarımızın yüz yüze eğitime kavuşması bir an evvel aşı olmamıza bağlı. İhmal etmeyin, ertelemeyin ki yine birlikte şarkılar söyleyelim." ifadelerini kullandı.

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