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GeriGündem Bakan Koca paylaştı! Ünlü oyuncular 'Sağlığımız için kolları sıvayalım' dedi
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Gündem
Haber Giriş: 22.06.2021 - 21:37 | Son Güncelleme:

Bakan Koca paylaştı! Ünlü oyuncular 'Sağlığımız için kolları sıvayalım' dedi

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından, ünlü oyuncular Şener Şen ve Ezgi Mola'nın yer aldığı yeni koronavirüs aşısı kamu spotu videolarını paylaştı

Bakan Koca'nın paylaştığı koronavirüs aşısı kamu spotu videosunda ünlü oyuncu Ezgi Mola, “Bu kadarı ancak filmlerde olur dediğimiz pek çok şey yaşadık. Aşımızı olalım, hayatımıza kaldığımız yerden sağlıkla devam edelim.” Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. SAĞLIĞIMIZ İÇİN KOLLARI SIVAYALIM" ifadelerini kullandı.

ŞENER ŞEN: MUTLAKA AŞINIZI YAPTIRIN

Türk sinemasının duayen oyuncusu Şener Şen ise "Sinemalarda, konserlerde, tiyatrolarda yeniden buluşmamız için… Ve normal hayatımıza geri dönmemiz için siz de mutlaka aşınızı yaptırın.” Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. SAĞLIĞIMIZ İÇİN KOLLARI SIVAYALIM" dedi.

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