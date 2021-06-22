Bakan Koca paylaştı! Ünlü oyuncular 'Sağlığımız için kolları sıvayalım' dedi

Bakan Koca'nın paylaştığı koronavirüs aşısı kamu spotu videosunda ünlü oyuncu Ezgi Mola, “Bu kadarı ancak filmlerde olur dediğimiz pek çok şey yaşadık. Aşımızı olalım, hayatımıza kaldığımız yerden sağlıkla devam edelim.” Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. SAĞLIĞIMIZ İÇİN KOLLARI SIVAYALIM" ifadelerini kullandı.



ŞENER ŞEN: MUTLAKA AŞINIZI YAPTIRIN



Türk sinemasının duayen oyuncusu Şener Şen ise "Sinemalarda, konserlerde, tiyatrolarda yeniden buluşmamız için… Ve normal hayatımıza geri dönmemiz için siz de mutlaka aşınızı yaptırın.” Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. SAĞLIĞIMIZ İÇİN KOLLARI SIVAYALIM" dedi.



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