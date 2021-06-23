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Haber Giriş: 23.06.2021 - 12:03 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! Haluk Bilginer ve doktor Mehmet Öz'den aşı çağrısı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kolları sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen aşılama kampanyası için hazırlanan ve Dr. Mehmet Öz ile ünlü oyuncu Haluk Bilginer'in yer aldığı kamu spotunu paylaştı Bakan Koca dün de ünlü oyuncular Şener Şen ve Ezgi Mola'nın yer aldığı videoları kamuoyuna duyurmuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Kovid-19 aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan, Öz ve Bilginer'in vatandaşları aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı.

BİLGİNER: ALKIŞLAR BİZE DEĞİL, AŞI OLANLARA...

Bakan Koca'nın paylaştığı koronavirüs aşısı kamu spotu videosunda ünlü oyuncu Haluk Bilginer,  “Aşıyla pandemi son bulacak, perdelerimiz yine açılacak. Bugün alkışlar bize değil, hepimizin sağlığını koruyarak aşı olanlara…” diyor.

DR. MEHMET ÖZ: PANDEMİNİN SONUNU GETİRMEK İÇİN...

Amerika'da yaşayan dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz de videoda pandeminin sonunu getirmek için mutlaka aşı olunması gerektiğine dikkat çekiyor ve ''Pandeminin sonunu getirmek ve geleceğe sağlıklı bakmak için mutlaka aşı olalım'' ifadelerini kullanıyor.

BAKAN KOCA: AŞI OLANLARIN BİRBİRİNE GÜVENİ ARTAR

Bakan Koca, ayrıca herkese aşı olması yönünde çağrı yaparak ''Aşı olanların birbirine güveni artar. Aşımızı hemen yaptıralım'' dedi.

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