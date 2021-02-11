Bakan Koca duyurdu! Bu sabah başlıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstü vatandaşların bu sabah itibarıyla randevu alarak koronavirüs aşılarını yaptırabileceğini duyurdu
Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "Yarın sabah (12 Şubat) 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilecekler. Randevularınızı web sayfamızdan ve mobil uygulamadan almanızı rica ederim" ifadelerini kullandı.
Yarın sabah 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilecekler. Randevularınızı web sayfamızdan ve mobil uygulamadan almanızı rica ederim. pic.twitter.com/JGFZwJ4DUz— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 11, 2021
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunduSon dakika... Türkiye'nin corona virüsüyle (koronavirüs) mücadelesi tüm hızıyla sürerken, Bilim Kurulu bugün kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Dünya Güney Afrika, İngiltere ve Brezilya'da ortaya çıkan mutasyonun endişesini yaşarken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu, aşı başta olmak üzere corona virüsüne ilişkin son gelişmeleri ele aldı. 17.00'da başlayan toplantı az önce sona ererken, Bakan Koca önemli açıklamalarda bulundu. Koca, salgında yeni döneme girildiğini duyururken, pazartesiden itibaren il bazında 7 günlük vaka sayılarının ortalaması canlı olarak yayınlanacağını açıkladı ve yeni dönemin adını "yerinde karar dönemi" olarak nitelendirdi. Bakan Koca, ikinci doz aşılamanın ise yarın başlayacağını belirtti. Ayrıca Türkiye'de 263 tane İngiltere varyantı, 23 tane G. Afrika varyantı, 106 tane kökeni belli olmayan varyantın tespit edildiğini açıkladı.
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