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Bakan Koca: Cizre'deki hastaneye çok sayıda ambulansın giriş yapıldığı paylaşımları asılsızdır

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#Fahrettin Koca#Cizre#Ambulans
Bakan Koca: Cizredeki hastaneye çok sayıda ambulansın giriş yapıldığı paylaşımları asılsızdır
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2024 21:47

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bazı sosyal medya hesaplarından Cizre’deki hastaneye çok sayıda ambulansın giriş yapıldığı paylaşımlarının asılsız olduğunu söyledi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesapları üzerinden yayılmaya çalışılan 'Cizre Devlet Hastanesinin morguna çok sayıda ambulans giriş yaptığı için morg ve hastane sivillere kapatıldı' iddiası asılsızdır. Hastanemiz, hiçbir birimi kapatılmaksızın, vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermeye devam etmektedir. Sosyal medyadaki iddiaların maksadı açıktır. Bu maksat, devletimizi güçsüz göstermektir. İddiaların sahipleri, vatanına ve milletine bağlı olmak yerine terör örgütüne sempati duyanlardır" dedi.

"MANİPÜLATİF PAYLAŞIMLARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada da "Bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan, “Cizre Devlet Hastanesinin morguna 46 ambulans giriş yaptı. Morg ve hastane sivillere kapatıldı.” iddiası doğru değildir. Cizre Devlet Hastanesinin morgunda iddia edildiği gibi bir yoğunluk söz konusu değildir. Hastane, vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermeye kesintisiz olarak devam etmektedir. Terör örgütü sempatizanlarının sosyal medyadaki manipülatif paylaşımlarına itibar etmeyiniz" denildi.

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#Fahrettin Koca#Cizre#Ambulans

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