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Gündem
DHA
Haber Giriş: 19.06.2021 - 00:27 | Son Güncelleme:

Bakan Koca, 1 buçuk milyonuncu doz paylaşımı: 'Covid-19 yenilmeye mahkûm'

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gün içinde uygulanan 1 buçuk milyonuncu doz aşıyı yapan kadroyu paylaşarak "Bu hızla Covid-19 yenilmeye mahkûm" ifadesini kullandı.

Bakan Koca, Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde uygulanan 1 buçuk milyonuncu doz aşı kadrosunu Twitter hesabından paylaştı.

Koca, videoya ilişkin yaptığı açıklamada, "1,5 milyonuncu doz kadrosu. Aşı yaptıran: Tahir Aslan. Aşıyı yapan sağlık çalışanı: Alican Kış. Aşıdan sorumlu hekim: Hilal Künkül. Yer: Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi. Saat: 22.15. Bu hızla Covid-19 yenilmeye mahkûm" dedi.

Bakan Koca, bir sonraki paylaşımında, son 24 saat içinde yapılan aşı sayısının 1 milyon 538 bin 144 doz olduğunu duyurdu. Koca, "Saat 00.00'a kadar yapılan aşı sayısı 1 milyon 538 bin 144 doz. Aşı ekibimiz 24 saat boyunca yine en çok şu kelimeyi kullandı, 'sıradaki.' Az kelimeyle bu kadar çok şey daha iyi anlatılabilir mi?" ifadelerini kullandı.

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