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GeriGündem Son dakika haberi... Bakan Koca böyle duyurdu! '40 milyonuncu aşıyı o yaptı'
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AA
Haber Giriş: 18.06.2021 - 21:46 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Bakan Koca böyle duyurdu! '40 milyonuncu aşıyı o yaptı'

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Son dakika haberi... Bakan Koca böyle duyurdu! '40 milyonuncu aşıyı o yaptı'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter adresinden, 40 milyonuncu aşıyı yapan sağlık personelinin adını duyurdu ve uygulanan aşı miktarının 40 milyon 300 bini aştığını açıkladı.

Koca, Twitter adresinden, 40 milyonuncu aşıyı yapan sağlık personelinin fotoğrafını paylaştı. Bakan Koca, "Yer: İstanbul Bayrampaşa Devlet Hastanesi. Saat 15.45. Dr. Gülşah Hanım çok mutlu. 40 milyonuncu aşıyı o yaptı. Yani, yapmıştı. Çünkü şu an 40 milyon 300 bini aştık." açıklamasında bulundu.

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