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Bakan Kirişci: Balıkçı kardeşlerimize Ziraat Bankası işletme kredisi kullandıracaktır

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#Vahit Kirişci#Ziraat Bankası#Balık
Bakan Kirişci: Balıkçı kardeşlerimize Ziraat Bankası işletme kredisi kullandıracaktır
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2022 21:30

Sarıyer'de Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Programında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, "Bugünkü politika faizi olan yüzde 13,5 üzerinden balıkçı kardeşlerimize Ziraat Bankamız bir işletme kredisi kullandıracaktır. Buna da yarından itibaren başlayacaktır." dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Sarıyer Kireçburnu Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen 'Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı'na katıldı. Programda konuşma yapan Bakan Kirişçi," Akaryakıtla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın değerlendirmelerini henüz almadık ama şunu açık yüreklilikle söylüyorum. Her zaman, her daim yanınızda olmuş saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın yine talimatlarıyla, bugünkü politika faizi olan yüzde 13,5 üzerinden balıkçı kardeşlerimize Ziraat Bankamız bir işletme kredisi kullandıracaktır. Buna da yarından itibaren başlayacaktır." dedi.

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#Vahit Kirişci#Ziraat Bankası#Balık

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