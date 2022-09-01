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Bakan Karaismailoğlu balıkçılık sezonu açılışına katıldı

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#Adil Karaismailoğlu#Balık#Av
Bakan Karaismailoğlu balıkçılık sezonu açılışına katıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2022 02:58

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Beykoz Poyrazköy'de 2022-2023 balıkçılık sezonu açılışına katıldı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Beykoz Poyrazköy'de 2022-2023 balıkçılık sezonu açılışına katılmadan önce Poyrazköy Meydanı'nda esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti. Karaismailoğlu daha sonra balıkçılarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Açılışta konuşan Bakan Karaismailoğlu, balıkçıların dört buçuk aylık bir aradan sonra yeni sezona hazır olduklarını ifade ederek, balıkçıların tüm vatandaşların sofrasına ucuz ve kaliteli balık göndermek için büyük bir özveriyle çalışacaklarını ve emek üreteceklerini söyledi.

Bakan Karaismailoğlu balıkçılık sezonu açılışına katıldı

"İSTANBUL BOĞAZI'NIN YÜKÜNÜN HAFİFLEMESİ GEREKİYOR"

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Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul Boğazı dünyanın en zor geçiş güzergahlarından bir tanesi. Özellikle 40 bin civarındaki geminin geçiş yaptığı çok önemli güzergahlardan birisi. Bu önemli trafik yoğunluğunun olduğu bölgede balıkçılarımız da önemli bir işlevi yerine getiriyorlar. Tabii Kanal İstanbul'un planlaması aslında buradaki bu ihtiyaçlarından doğan bir planlama. O yüzden hem bu küresel lojistik, ticaret hacimlerinin artması hem Marmara Denizi'nde, Karadeniz'deki bekleme sürelerinin azaltılması, İstanbul Boğazı'nın yükünün hafiflemesi gerekiyor. Onun için de en kısa zamanda Kanal İstanbul'u da yaparak Boğaz'daki bu riskleri, tehlikeleri ortadan kaldıracak ve İstanbul Boğazı'nı İstanbulluların hizmetine sunacak önemli bir proje Kanal İstanbul projesi. Orada da çalışmalarımız etap etap başladı, devam ediyor. Tabii uzun soluklu, dünyanın en büyük altyapı projelerinden bir tanesi. Onu da süresi içerisinde bitirmek için de şu anda ulaşım yollarıyla birlikte hizmetimiz devam ediyor" şeklinde konuştu. Yeni sezonun hayırlı olmasını dileyen Karaismailoğlu, balıkçılarla denize açıldı.

Bakan Karaismailoğlu balıkçılık sezonu açılışına katıldı

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#Adil Karaismailoğlu#Balık#Av

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